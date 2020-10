Samouka slasti\u010darka na svojoj je stranici podijelila video kako izraditi ovu slasticu, a potrebni su vam maslac, \u0161e\u0107er, jaja, bra\u0161no, kako prah te 27 tabli kinder \u010dokolade i staklenka Nutelle.

<p>Slastičarka je na Instagramu podijelila svoj recept za ultimativnu poslasticu koja sadrži čak dva poznata brenda čokolade, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/10/21/baker-shares-easy-five-step-recipe-for-brownies-stuffed-with-nutella-and-kinder-chocolate-13458149/">Metro</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je 10 činjenica o čokoladi</p><p><strong>Eloise Head</strong> (26) je pokrenula na Instagramu stranicu <a href="https://www.instagram.com/p/CGXv2LzHQ9M/">FitWaffle </a>na kojoj dijeli recepte za svoje uistinu dekadentne slastice. Među njima je i recept za browniese punjene Nutellom i kinder čokoladom.</p><p>Samouka slastičarka na svojoj je stranici podijelila video kako izraditi ovu slasticu, a potrebni su vam maslac, šećer, jaja, brašno, kako prah te 27 tabli kinder čokolade i staklenka Nutelle.</p><p>- Pomislila sam kako trebam poboljšati svoj recept za brownieje s Nutellom i kinder čokoladom, no sad sam zadovoljna kako su ovi ispali. Ukusni su i meki, a punjeni su slojevima kinder čokolade i Nutelle - napisala je opisu videa.</p><p>Ljubitelji slastica na Instagramu s zamijetili njezin recept i mnogi su ga prokomentirali.</p><p>- Doslovno si spojila moje dvije omiljene stvari u jednu - napisao je netko.</p><p>- Riješen kolač za vikend - dodaje drugi.</p><p><strong>Sastojci</strong>:</p><p>170 grama otopljenog maslaca<br/> 250 grama šećera<br/> 125 grama otopljene mliječne čokolade<br/> 100 grama brašna<br/> 30 grama kakao praha<br/> 1 čajna žličica soli<br/> 2 jaja<br/> 27 tabli kinder čokolade<br/> 150 grama Nutelle</p><p><strong>Priprema</strong>:</p><p>1. Eloise je pomiješala maslac i šećer, a potom je dodala dva jaja miješajući ih dok ne postanu lagana i prozračna.</p><p>2. Potom dodaje mliječnu čokoladu, brašno, kakao prah i sol. Sve je protresla kroz sito.</p><p>3. Kad je sve dobro promiješala, pola smjese je prelila u pekač te se posvetila kremi.</p><p>4. Najprije je dodala sloj kinder čokolade, a to uključuje sve table kinder čokolade i Nutellu lagano zagrijane u mikrovalnoj pećnici. Potom je po vrhu rasporedila ostatak smjese. Kaže da se u ovom trenutku mogu u smjesu dodati i komadići čokolade.</p><p>5. Kolač peče na 170 stupnjeva 20 do 25 minuta, a reže ga tek kad se ohladio.</p>