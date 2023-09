Napravite fini napitak koji vraća u djetinjstvo i uživajte u okusu

Foto: Dreamstime_

Iako se vjerojatno netko i ranije sjetio pomiješati čokoladu s mlijekom, to nije zabilježeno sve do kasnih 1600-ih. Irski botaničar koji je u to vrijeme živio na Jamajci bio prvi koji je napravio čokoladno mlijeko

Kopiranje linka U toplim i hladnim napicima od čokolade uživa se već više od 4000 godina. Narod Olmec u drevnoj Mezoamerici (današnji Meksiko) koristio je čokoladu za piće u medicinske svrhe, a ljudi su je koristili i u vjerske svrhe tijekom povijesti. Iako se vjerojatno netko i ranije sjetio pomiješati čokoladu s mlijekom, to nije zabilježeno sve do kasnih 1600-ih. Ovaj zapis pokazuje da je irski botaničar koji je u to vrijeme živio na Jamajci bio prvi koji je napravio čokoladno mlijeko. DAN OBITELJI Recite danas svima u obitelji da ih volite i koliko su vam bitni Zato si danas kupite čokoladno mlijeko ili ga napravite kod kuće i prisjetite se djetinjstva. POGLEDAJTE KAKO SE DRAŽEN ZEČIĆ SNAŠAO U KUHINJI: