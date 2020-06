Napravite domaći sapun, vodicu za usta, sirup i tinkturu lavande

Lavanda (Lavandula offcinalis) je vrlo ljekovita biljka koja se osobito ističe umirujućim učincima. Vrlo je korisna kod potištenosti, tjeskobe i glavobolja izazvanih napetošću, a mirisanje lavande smanjuje stres

<p>Čaj od lavande ima brojna korisna svojstva – olakšava grčeve, potiče probavu, smanjuje nadutost i poboljšava protok žuči. Smatra se da pomaže i kod nekih tipova astme. Lavanda djeluje antiseptički i antibakterijski, a u vanjskoj primjeni smiruje manje kožne infekcije, liječi ugrize kukaca i opekline. Sastavni je dio mnogih ljekovitih kupki, osobito kod problema s cirkulacijom i reumatskih bolova, a uspješno smiruje i različite tipove groznica.</p><p><strong>Preporučljiva je kod psihičkih tegoba u menopauzi</strong>, a kod niskog tlaka kupka poboljšava opće stanje i osvježava. Svi dijelovi biljke su aromatični i zdravi, a osobito cvjetovi koji se beru prije nego što se posve rascvjetaju jer tad je količina eteričnog ulja u njima najveća. Potom se suše za pripremanje čajeva i drugih ljekovitih preparata ili prerađuju u ekstrakt eteričnog ulja koje je osnova za pripremanje masti, krema i gelova.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljekovita lavanda</strong></p><p><strong>Eterično ulje lavande korisno je u vanjskoj uporab</strong>i, a dobro ga je razblažiti tako da stavite tri kapi na svakih deset litara temeljnog ulja (primjerice, maslinova). Tom mješavinom možete masirati čelo i sljepoočnice kod glavobolje i stresa, a masiranje donjeg dijela trbuha i donjeg dijela leđa olakšava bolne mjesečnice. Masaže pomažu i protiv bolova u mišićima.</p><p>U kozmetici <strong>vodica od lavande upotrebljava se za njegu nježne i osjetljive kože</strong> te kao antiseptičko sredstvo protiv prištića, a eterično ulje lavande, razrijeđeno u temeljnom ulju, potiče razgradnju celulita. Protiv moljaca u ormare se stavljaju vrećice lavande. Cvjetovi su jestivi i dobro se slažu sa sladoledom, kolačima, džemovima i želeima. Lavanda je rasprostranjena na cijelom području Sredozemlja, a uspijeva i u kontinentalnom dijelu Hrvatske.</p><p><strong>Čaj za lakši san</strong><br/> Stavite žličicu cvjetova lavande u šalicu kipuće vode. Ostavite da odstoji od pet do deset minuta pa procijedite. Popijte šalicu čaja neposredno prije odlaska na spavanje.</p><p><strong>Sirup od lavande</strong><br/> Stavite dvije šalice (250 ml) vode da se kuha i dodajte 1/2 šalice meda. Kuhajte kratko, probajte sirup i ako želite slađi dodajte još meda.Dodajte prethodno oprane cvjetove lavande, ugasite vatru i ostavite da odstoji od 10 do 20 minuta. Nakon toga procijedite, sipajte u boce ili teglice te držite u hladnjaku.</p><p><strong>Poslije sunčanja</strong><br/> Nakon sunčanja, u 50 ml macerata nevena, spravljenog u bademovu ulju, nakapajte 25-30 kapi eteričnog ulja širokolisne lavande i namažite na opečenu kožu, ne na suncu, nego navečer. Osjećaj peckanja će se smanjiti, a sutradan koža neće biti crvena i bolna.</p><p><strong>Vodica za usta</strong><br/> Stavite veliku žlicu cvjetova lavande u šalicu kipuće vode. Ostavite da odstoji od 10 do 15 minuta pa procijedite. Ohlađenim čajem možete ispirati usnu šupljinu kod neugodnog zadaha ili tegoba sa zubnim mesom.</p><p><strong>Tinktura</strong><br/> Pomiješajte 20 g suhih cvjetova lavande i 100 ml 70-postotnog alkohola te ostavite da stoji dva tjedna. Procijedite. Masirajte kod reumatičnih bolova u mišićima i zglobovima te svrbeža kože. Možete popiti i od 15 do 20 kapi kod loše probave. </p><p><strong>Sapun od lavande</strong><br/> Za izradu sapuna od lavande potrebno vam je 200 g dječjeg sapuna, 8 žlica suhih cvjetova lavande, 2 dl čaja od lavande i 1 čajna žličica eteričnog ulja lavande. Nad parom lagano zagrijavamo sapun koji smo ranije usitnili kako bi nam se bolje rastopio. Dodamo mu čaj od lavande. Miješamo drvenom kuhačom dok se sapun potpuno ne otopi. U otopljeni sapun stavimo lavandine cvjetiće, lagano grijući pola sata. Kad je smjesa gotova, procijedimo je kroz gazu. Na kraju umiješamo čajnu žličicu eteričnog ulja lavande. Sve dobro još jedanput treba promiješati. Sapun uliti u već pripremljene i nježno nauljene kalupe te ostaviti nekoliko dana da se osuši i očvrsne.</p><p><strong>Masažno ulje</strong><br/> Šaku cvjetova lavande stavite u staklenku, prelijte s 250 ml maslinova ulja i ostavite da stoji dva mjeseca na suncu ili toplome mjestu. Nekoliko puta na dan masirajte dijelove tijela u kojima se pojavljuju bolovi, osobito nakon kapi.</p><p><strong>Ubodi kukaca</strong><br/> Kao i drugo začinsko bilje, lavanda se sadi u blizini kuće kako bi odbila komarce, muhe i druge kukce. No njezinu mirisnu snagu možete iskoristiti i na druge načine. Da vas komarci ne bi boli, namažite se uljem (maslinovim, kantarionovim, bademovim ili nekim drugim hladno prešanim uljem) u koje ste dodali koju kap eteričnog ulja lavande.</p><p><strong>Iščašenja i uganuća</strong><br/> Kod iščašenja i uganuća svježe listove lavande stavite na bolna mjesta i ovijte zavojem da ne sklizne. Ili natopite zavoje jakim čajem i omotajte bolna mjesta. Smanjit će bolove, a ubrzo nestati i otekline.</p><p><strong>Domaći melem od lavande</strong><br/> Potrebno vam je 250 g svježih cvjetova lavande i kilogram domaće svinjske masti (umjesto nje može se upotrijebiti i shea maslac) te 100 g pčelinjeg voska. Mast i vosak zagrijati na pari na 80 stupnjeva. Dodati svježe cvjetove lavande i 10 minuta zagrijavati i miješati. Skloniti s vatre i ostaviti da masa odstoji preko noći. Sutra opet zagrijati, do temperature kad se masa može procijediti kroz gazu. Staviti u manje teglice. Koristite kod bolova u zglobovima, kod reume i za njegu kože.</p>