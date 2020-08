- Ku\u0107a je prili\u010dno jedinstvena. Prevladava mra\u010dna\u00a0tema s prirodnim drvom i puno biljaka, ali to volimo. Napravali smo sve sami\u00a0osim ru\u0161enja\u00a0ku\u0107e i gradnje\u00a0krova. Proveli smo mnogo vremena rade\u0107i na ku\u0107i\u00a0i ure\u0111uju\u0107i je u na\u0161 savr\u0161eni dom - ispri\u010dao je Jack.

Par, koji posjeduje dvije tvrtke zajedno, prije ove ku\u0107e je obnovio jo\u0161 tri ku\u0107e, ali ovo je prvi veliki projekt koji su zapo\u010deli.

- Ovo nam je \u010detvrta obnova, ali definitivno najve\u0107a i vjerovatno \u0107emo ostati ovdje dok djeca ne zavr\u0161e \u0161kolu, jer to je na\u0161 dom iz snova i na zaista dobrom mjestu. Obnova nas je dosad ko\u0161tala oko 60.000 funti (502802,66)\u00a0ali napravit \u0107emo jo\u0161 jedno pro\u0161irenje kako bismo imali\u00a0 zasebnu kuhinju i radni prostor - dodala je Jamie, a prenosi Metro.

Napuštenu studentsku kuću su pretvorili u obiteljsku iz snova

Jamie Craven i njen suprug Jack odabrali su veliku kuću koja je prije služila za studente kao svoj novi dom. Kuća je bila prostrana, ali brzo je propala i trebalo je obnoviti

<p>Jaime (29) i Jack (28) kupili su kuću za 295.000 funti (2464001.62 kn) 2017. godine, a zatim su je 18 mjeseci mukotrpno obnavljali, radeći većinu poslova sami. Prvo su morali sve srušiti, ali sada je to prostrana kuća s pet kreveta i pet kupaonica u Rugeleyu, Staffordshire, Engleska.</p><p>Par, koji ima dvoje djece Mila (4) i Penny (2), je pronašao puno jeftinih stvari na Facebook tržištu kao potpuno novu kadu koja je prvotno koštala 600 funti, a oni su je platili samo 60 funti.</p><p>- Kuća je prilično jedinstvena. Prevladava mračna tema s prirodnim drvom i puno biljaka, ali to volimo. Napravali smo sve sami osim rušenja kuće i gradnje krova. Proveli smo mnogo vremena radeći na kući i uređujući je u naš savršeni dom - ispričao je Jack.</p><p>Par, koji posjeduje dvije tvrtke zajedno, prije ove kuće je obnovio još tri kuće, ali ovo je prvi veliki projekt koji su započeli.</p><p>- Ovo nam je četvrta obnova, ali definitivno najveća i vjerovatno ćemo ostati ovdje dok djeca ne završe školu, jer to je naš dom iz snova i na zaista dobrom mjestu. Obnova nas je dosad koštala oko 60.000 funti (502802,66) ali napravit ćemo još jedno proširenje kako bismo imali zasebnu kuhinju i radni prostor - dodala je Jamie, a prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/08/20/couple-transform-derelict-student-house-bungalow-dream-family-home-13152281/" target="_blank">Metro</a>.</p>