Naručite proizvode naših ljudi: Dostavljaju povrće, meso, ribu

Odlično mjesto za pronalazak hrane domaćih proizvođača za ljude koji žive u Zagrebu je grupa na Facebooku Virtualni zagrebački plac.

- Grupa je osnovana kako bi se pomoglo našem lokalnom gospodarstvu, ali i građanstvu da lakše dođe do hrane koju proizvode lokalni seljaci (registrirani). S obzirom na to da su tržnice trenutačno zatvorene, u grupi se potpuno besplatno mogu reklamirati proizvođači hrane sa zagrebačkog područja - stoji među informacijama ove grupe koja je kreirana 26. ožujka ove godine, a do sada ima već gotovo 25.000 članova. Ta brojka je svakog dana sve veća.

- Nažalost, ova situacija s epidemijom koronavirusa nam je svima u svega nekoliko dana pokazala kako je ubuduće važno računati na vlastite resurse i samodostatnost u poljoprivredi kao strateškoj gospodarskoj grani, a proizvodnji vlastite hrane kao dijelu sustava nacionalne sigurnosti. Cilj je povezati sve one koji proizvode hranu s onima koji hranu žele kupiti - stoji u informacijama.

U toj grupi se mogu pronaći proizvođači svježeg voća i povrća, mliječnih proizvoda, meda, alkoholnih pića, sokova, čajeva, ukiseljene hrane, pekmeza, raznih vrsti ulja, prerađevina poput namaza od voća i povrća, sadnica...

Također, objavili su popis od preko sto OPG-ova sa sjedištima u Zagrebu i okolici od kojih većina ima dostavu za Zagreb. Cijeli popis sa kontakt podacima možete pogledati OVDJE.

Još jedna zgodna stranica na Facebooku na jednom mjestu okuplja ponude domaćih OPG-ova na području gradova Velika Gorica i Zagreb te cijele Zagrebačke županije i kupaca koji žele da im se hrana dostavi, ali žele i podržati rad malih obiteljskih gospodarstava. Radi se o stranici OPG tržnica u Vašem domu.

Tamo možete pronaći svježe voće i povrće, sadnice povrća i cvijeća, med i proizvode na bazi meda, ajvar, domaće mesne prerađevine, džemove, sirne proizvode...

Prodaja domaće hrane - Zagreb i okolica je, također, stranica na Facebooku koja spaja OPG-ove i kupce.

Od grunta do stola je grupa koja spaja male proizvođače i kupce diljem Hrvatske. Tamo možete pronaći sve i svašta, do piletine i mesa mladih kunića do voća i povrća, brašna, jaja...

OPG Pocedulić iz Gornjih Kućana kod Varaždina bave se proizvodnom heljde i proizvoda od nje poput brašna, griza, pahuljica... Proizvode i proso, amaranthe, mak...

Foto: Dreamstime

OPG Aronija prodaje prirodne sokove, čajeve, vina, ocat, slastice... Dostavljaju svoje proizvode diljem Hrvatske, a dostava za Zagreb i okolicu je besplatna.

- Naši su sokovi potpuno prirodni. Za proizvodnju koristimo samo ekološki uzgojeno voće većinom iz vlastitog uzgoja ili ga nabavljamo od provjerenih Eko proizvođača - stoji na njihovoj internetskoj stranici.

OPG Milena Ćelić se bavi proizvodnjom raznih ljutih umaka koji se koriste kao dodaci jelima.

- Proizvode možete naručiti u inbox naše stranice ili na broj mobitela: 091 7879869. Prilikom naručivanja naših proizvoda potrebno je uplatiti novac na naš račun koji vam prethodno pošaljemo porukom. Pakete šaljemo putem Pošte ili Tiska, ovisi o tome kako kupac zahtijeva. Troškove poštarine snosi kupac - stoji na njihovoj Facebook stranici Charamanga hot sauce.

OPG Pavković iz Jakšića bavi se proizvodnjom batata, a osim gomolja prodaju i sadnice. Dostavljaju besplatno u Osijek, Našice, Požegu, i sva mjesta usput. Periodično imaju besplatnu dostavu i za druge dijelove zemlje, poput Zagreba i okolice, a detalje možete pronaći na njihovoj Facebook stranici.

Volim ljuto imaju u ponudi preko sto ljutih proizvoda, od ljutih umaka, ukiseljenih ljutih papričica do sireva sa dodatkom čilija, sadnica...

- Chili papričice koje se koriste u našim proizvoda su iz vlastitog uzgoja u Igrišću, malom mjestu u Hrvatskom zagorju gdje imamo oko 3000m2 plastenika s navodnjavanjem. Dostava je besplatna za sve narudžbe unutar Hrvatske za iznose veće od 150kn - kažu i dodaju kako u ponudi imaju prelo sto ljutih proizvoda.

Foto: Fotolia

Kuća meda iz Županje dostavlja med i pčelinje proizvode širom Hrvatske.

OPG Zeleni kutak je slavonski proizvođač domaćih suhomesnatih proizvoda - kobasica, kulina, slanine... Svoje proizvode šalju jednom tjedno po cijeloj zemlji. Svinje uzgajaju na otvorenom, a sve što proizvode, rade bez aditiva, na način kako se to nekada radilo, sa domaćom crvenom paprikom, češnjakom i soli.

Capra Domestica iz Sitnog Donjeg blizu Šibenika ima farmu sam preko 800 koza i kod njih možete nabaviti sve kozje proizvode.

- Capra Domestica je farma i mini mljekara sa preko 1000 muznih koza. Pri izradi naših proizvoda koristimo se samo sirovinom dobivenom iz vlastitog stada. Proizvodimo jogurt, kefir, mlijeko, sir, skutu i sirutku. Sve naše proizvode beskontaktno dostavljamo na vaš kućni prag posebno pazeći na stroge higijenske standarde. Dostave vršimo na području Zagreba, Splita, Šibenika i Samobora. Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 200 kn. Minimalni iznos narudžbe za dostavu je 100 kn. - stoji na njihovoj internetskoj stranici koji možete pogledati OVDJE.

Dostavljamo na vaš kućni prag! Dostavljamo sve naše proizvode: KEFIR, JOGURT, MLIJEKO, SIREVE na području Zagreba, Sesveta, Samobora, Šibenika, Splita. Objavljuje Capra Domestica u Srijeda, 25. ožujka 2020.

OPG NANDOR FINTA iz bavi uzgojem tradicionalnih slavonskih proizvoda kao što su: začinska paprika, feferoni, češnjak te sve vrste bundeva, ulja od bundeve... Dostavljaju po cijeloj Hrvatskoj.

- Priča Bučinog ulja Finta počinje u selu Čakovci na području Vukovarsko-srijemske županije, gdje se dugi niz godina OPG “NANDOR FINTA” bavi uzgojem tradicionalnih slavonskih proizvoda kao što su: začinska paprika, feferoni, češnjak te sve vrste bundeva - stoji na internetskoj stranici ovog OPG-a gdje možete naručiti bučino ulje i ostale proizvode sa dostavom za cijelu Hrvatsku. Cijena same dostave je 30 kuna.

Popis još nekih OPG-ova koji imaju dostavu:

Foto: lag-bosutskiniz.hr

Foto: LAG Srijem

Neki dostavljaju i fino domaće vino

- O.P.G Joško Rak vam nudi vina dobivene iz vinograda koja obrađujemo sami, te nakon berbe i obrade odležavaju i dozrijevaju u obiteljskom podrumu. Nastavili smo s tradicijom koja je duga nekoliko naraštaja, te smo s autohtonim sortama uspjeli dobiti Kvalitetna vina specifična za Šibensku vinsku regiju. Naša vina će sigurno i zadovoljiti vinoljupce s najvećim kriterijima - stoji na Facebook stranici OPG-a Joško Rak iz Dubrave kraj Šibenika koji svoje vino dostavljaju i po kućama.

Može se naručiti i svježa riba - Split i Ugljan

- Zbog novonastale situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane koronavirusom i uvođenjem zabrane prodaje robe na tržnicama, želimo Vas obavijestiti da smo u mogućnosti dostavljati Vam ribu (brancin) proizveden u našem uzgajalištu. Narudžbe primamo na sljedeće brojeve telefona: 098 492 017 za područje otoka Ugljana, 098 744 388 za područje Splita. Cijena ribe sa dostavom je 300 kn za pakiranje od 6 kg. Veličina ribe je 300-400 gr - piše na Facebook stranici MarFish.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Za Bjelovar i okolicu - razni sirevi, maslac, mlijeko, jaja...

- OPG Vladimir Živko prodaje više vrsta sireva; obični kuhani slani i ljuti, zatim kuhani dimljeni slani i ljuti po cijeni od 15 Kn/kom. Svježi sir i vrhnje 30 kn, prgica ljuta i slana 7 kn, svježa domaća jaja 1.20kn/kom, maslac domaći 250 gr 15 kn, svježe mlijeko 1L 5 kn. Narudžbe primam od pon.- pet. na broj tel. 043 877 101 ili mob. 099 656 8694 - kaže Mirjana Živko i dodaje da isporučuje subotom po dogovoru u Bjelovaru, Rovišću i bližoj okolici.

U Rijeci dostavljaju domaći kruh i kolače

- Ako želiš pomoći 'Demetri' da preživi apokalipsu, javi nam se i naruči. A mi ćemo pomoći Vama, da preživite, tu istu apokalipsu. Dostaviti ćemo Vam najzdraviji kruh na svijetu, peciva, kroasane, pite ili muffine. (korisna informacija: svi proizvodi su veganski i ekološki certificirani, bez aditiva i konzervansa). Svaku srijedu i petak (za početak) dostavljamo na području Rijeke! Minimalni iznos narudžbe je 50,00 kn, dostava je besplatna - stoji na Facebook stranici Galerija kruha 'Demetra' gdje možete pronaći više detalja o proizvodima i dostavi.

