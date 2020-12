Je li to promjena uloga? Može biti. No stvar je u tome što u našoj kući i našem braku tradicionalne rodne uloge - mama i tata, muškarac i žena - ne znače gotovo ništa. Moj muž obavlja puno kućanskih poslova, uglavnom kuha, brine se o našem sinu kad sam na sastancima ili radim do kasno, piše Amber Copeland za Your Tango.

Iznimno smo sretni s tim. I čini se da postoji sve veći broj obitelji koje su poput nas. Čini se da su majke koje rade više izvan kuće sretnije kad dođu kući. Zanimljivo je da kada tate više rade, zadovoljstvo parova opada.

Kad oba roditelja rade, zadovoljstvo oboje raste, pod uvjetom da im se sviđa njihov posao.

Znam da u mom braku najbolje funkcioniramo kad je moj suprug kući tijekom uobičajenog radnog vremena. Kad je radio posao koji je uključivao da radi do kasno u noć, pa... imali smo problema.

Dio problema bio je u tome što to nije bio posao koji je volio, dio u tome što sam se ja počela osjećati preopterećeno. Nama kao paru nije bilo dobro, a ni malenom.

Imali smo sreće da smo imali priliku promijeniti stvari kad je moj suprug našao posao s normalnim radnim vremenom. Od tada obično radim većinu kasnonoćnih i ranojutarnjih radnih zadataka, a on radi stvari poput spremanja dječakova ručka i osigurava zdravu večeru noću. To nam dobro uspijeva.

Mislim da je dobro za našeg sina da vidi našu dinamiku i da zna da će se u životu od njega očekivati ​​da kuha, čisti i brine se, ne samo za sebe, već i za svoju obitelj, zajedno sa svojom suprugom ako jednom odluči imati takav tip života.

Naš sin mora vidjeti da nije samo posao supruge osigurati da večera stigne na vrijeme za stol i da je u redu ako se povremeno želi odmoriti i gledati utakmicu nakon dugog radnog dana.

Nadamo se da ćemo mu pokazati da sposobnost i želja definiraju uloge u vezi, a ne neka arhaična definicija muških i ženskih poslova. Ne oponašamo ono što romantične komedije i Sitcomi prikazuju kao brak.

Ne treba vidjeti ženu koja viče na muža kako bi sišao s kauča, već treba vidjeti muškarca i ženu koji rade zajedno za svoju obitelj. Potrebni su mu uzori iz stvarnog života koji se ne poigravaju stereotipima.

Mora znati da su neke žene sretnije kad rade naporno izvan kuće, dok su neki muškarci sretniji u preuzimanju domaćih uloga poput kuhanja.

Uživam kad vidim i druge parove da tako funkcioniraju, lijepo je znati da za mnoge obitelji odstupanje od norme može pružiti priliku da se osjećaju ispunjenima.