VELIKI USPJEH

Naša hair stilistica Katica Topčić kreirat će frizure na Fashion Weeku u Londonu i Milanu

Piše Anamarija Dukši,
Naša hair stilistica Katica Topčić kreirat će frizure na Fashion Weeku u Londonu i Milanu
Foto: Zvonimir Ferina

Na tjednima mode u Londonu i Milanu, naša najuspješnija hair stilistica Katica Topčić predstavlja novu kampanju 'Vrijeme je za show', a glavna poruka je: volumeni, boje, dodaci i neobični umetci

Milano i London, dva grada, dva modna epicentra i jedan zajednički jezik - kreativnost bez kompromisa. Fashion Week nije tjedan modnih revija već globalna pozornica na kojoj se oblikuju trendovi, grade karijere i definiraju estetski smjerovi sezone.

U tom kontekstu, naša najuspješnija hair stilistica Katica Topčić iz svog zagrebačkog studija Fabula de forma, kreće put Milano Fashion Weeka i London Fashion Weeka, gdje će s timom Kevina Murphyja biti zadužena za kreacije na kosi.

- Rad na svjetskim tjednima mode za mene predstavlja prostor potpune kreativne slobode. To su trenuci u kojima se pomiču granice, surađuje s najjačim modnim imenima i gdje styling dobiva punu važnost. London i Milano posebno su uzbudljivi jer na tim revijama kosa nije sporedan detalj, već ravnopravan dio modne ideje. Ne doživljava se kao završni potez, nego kao element koji oblikuje cijeli look. U ovoj sezoni najviše me zanima igra - s formom, volumenom i teksturom - ali uvijek s jasnim autorskim potpisom. Kosa mora imati karakter, mora komunicirati - ističe Katica Topčić uoči revija koje je očekuju u veljači.

Foto: Zvonimir Ferina
19 stilskih grešaka sa kosom zbog kojih ćete izgledati starije

Ususret tom modnom trenutku, Katica predstavlja novu kampanju pod nazivom 'Vrijeme je za show'. Glavna poruka je potpuna sloboda izraza: volumeni, boje, dodaci i neobični umetci, stapaju se u seriju snažnih, gotovo couture hair lookova - onih koji bez zadrške pripadaju red carpetu.

Foto: Zvonimir Ferina

Njezin pristup je modno promišljen i izrazito arty. Kao dio tima Kevina Murphyja, na revijama će potpisivati hair styling koji djeluje kao produžetak dizajnerske ideje - precizan, snažan i uvijek u dijalogu s odjećom.

Foto: Zvonimir Ferina

Milano traži discipliniranu eleganciju, luksuz i jasnoću forme. London, s druge strane, slavi eksperiment, individualnost i pomak. Upravo između ta dva estetska pola smješten je Katičin prepoznatljiv stil. Kosa koja ima strukturu, ali i slobodu. Kosa koja ne dominira bez razloga, ali nikada ne ostaje u drugom planu.

Foto: Zvonimir Ferina

Za Katicu Topčić, arty pristup nikada nije pitanje efekta, već smisla.

- Arty za mene znači promišljenost. Trenutak u kojem kosa prestaje biti samo estetski lijepa i postaje nositelj emocije ili ideje. Kada frizura komunicira s odjećom, make-upom i osobom koja je nosi, tada styling ima snagu - kaže.

Foto: Zvonimir Ferina

Kampanja je realizirana u suradnji s make-up artisticom Silvom Stojanović, koja je osmislila makeup lookove, dok je fotograf Zvonimir Ferina precizno zabilježio karakter svake frizure. Sve je usmjereno na jasnoću izraza i autorski potpis.

