Naša hair stilistica Katica Topčić kreirat će frizure na Fashion Weeku u Londonu i Milanu

Milano i London, dva grada, dva modna epicentra i jedan zajednički jezik - kreativnost bez kompromisa. Fashion Week nije tjedan modnih revija već globalna pozornica na kojoj se oblikuju trendovi, grade karijere i definiraju estetski smjerovi sezone.

U tom kontekstu, naša najuspješnija hair stilistica Katica Topčić iz svog zagrebačkog studija Fabula de forma, kreće put Milano Fashion Weeka i London Fashion Weeka, gdje će s timom Kevina Murphyja biti zadužena za kreacije na kosi.

- Rad na svjetskim tjednima mode za mene predstavlja prostor potpune kreativne slobode. To su trenuci u kojima se pomiču granice, surađuje s najjačim modnim imenima i gdje styling dobiva punu važnost. London i Milano posebno su uzbudljivi jer na tim revijama kosa nije sporedan detalj, već ravnopravan dio modne ideje. Ne doživljava se kao završni potez, nego kao element koji oblikuje cijeli look. U ovoj sezoni najviše me zanima igra - s formom, volumenom i teksturom - ali uvijek s jasnim autorskim potpisom. Kosa mora imati karakter, mora komunicirati - ističe Katica Topčić uoči revija koje je očekuju u veljači.

Foto: Zvonimir Ferina

Ususret tom modnom trenutku, Katica predstavlja novu kampanju pod nazivom 'Vrijeme je za show'. Glavna poruka je potpuna sloboda izraza: volumeni, boje, dodaci i neobični umetci, stapaju se u seriju snažnih, gotovo couture hair lookova - onih koji bez zadrške pripadaju red carpetu.

Foto: Zvonimir Ferina

Njezin pristup je modno promišljen i izrazito arty. Kao dio tima Kevina Murphyja, na revijama će potpisivati hair styling koji djeluje kao produžetak dizajnerske ideje - precizan, snažan i uvijek u dijalogu s odjećom.

Foto: Zvonimir Ferina

Milano traži discipliniranu eleganciju, luksuz i jasnoću forme. London, s druge strane, slavi eksperiment, individualnost i pomak. Upravo između ta dva estetska pola smješten je Katičin prepoznatljiv stil. Kosa koja ima strukturu, ali i slobodu. Kosa koja ne dominira bez razloga, ali nikada ne ostaje u drugom planu.

Foto: Zvonimir Ferina

Za Katicu Topčić, arty pristup nikada nije pitanje efekta, već smisla.

- Arty za mene znači promišljenost. Trenutak u kojem kosa prestaje biti samo estetski lijepa i postaje nositelj emocije ili ideje. Kada frizura komunicira s odjećom, make-upom i osobom koja je nosi, tada styling ima snagu - kaže.

Foto: Zvonimir Ferina

Kampanja je realizirana u suradnji s make-up artisticom Silvom Stojanović, koja je osmislila makeup lookove, dok je fotograf Zvonimir Ferina precizno zabilježio karakter svake frizure. Sve je usmjereno na jasnoću izraza i autorski potpis.