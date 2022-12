'Naše, hrvatske božićne jaslice čak su 16 puta bile u Vatikanu'

Naš je glavni cilj čuvati tradiciju izrade jaslica u koje svaki jasličar unosi lokalne motive iz svog kraja, te prikazati bogatstvo te naše tradicije. Jedan od ciljeva će nam svakako biti i to da ubuduće u srcu Hrvatske, na Markovom trgu u Zagrebu, budu postavljene hrvatske jaslice, a ne Orašar. On je lijep, ali ipak nije dio naše tradicije, a činjenica je da imamo kudikamo ljepših i upečatljivijih simbola koje bismo u ove dane mogli postaviti na tom mjestu, kaže Perica Novosel, predsjednik Hrvatske udruge prijatelja hrvatskih božićnih jaslica, te autor jednih od troje jaslica s kojima se Hrvatska ove godine predstavila na svjetskoj izložbi u Vatikanu. Uz to, uspio je organizirati šest izložbi jaslica u zagrebačkoj županiji čiji su autori jasličari iz cijele Hrvatske.