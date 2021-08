Za desetak dana u prodavaonicama će se pojaviti prve domaće jabuke, i to sorte gala po promotivnoj cijeni od sedam kuna, pokazujući takvu jabuku kaže Branimir Markota, predsjednik Hrvatske voćarske zajednice.

Berba domaćih jabuka počinje sljedeći tjedan, 23. kolovoza, desetak dana kasnije nego inače zbog hladnog proljeća. Najprije će brati rane sorte, većinom su to gala i malo elstara. Slijede zlatni delišes, ajdared i jonagold, potom granny smith i fuji, a krajem listopada cripps pink (pink lady). Ovogodišnji urod će biti oko 65.000 tona, što je oko 60 posto kapaciteta. Prve i druge klase će biti oko 50.000 tona.

Ostatak su industrijske jabuke, a to su one manje od 60 milimetara ili veće od 90, oštećene, ubrane bez peteljki... Kad je jabuka bez peteljke, podložnija je kvarenju. Jabuke druge klase su možda samo manje crvene za tu sortu ili imaju manju nepravilnost. Domaćih jabuka bi trebalo biti dovoljno do kraja svibnja.

Za sada su u prodavaonicama uglavnom lanjske jabuke, i to iz uvoza. Tek ponegdje može biti još domaćeg zlatnog delišesa i ajdareda, a od ovogodišnjih se pojavila gala, i to iz Italije.

Treba pažljivo čitati deklaracije

- Treba čitati deklaraciju da se provjeri jesu li jabuke lanjske i odakle su. Često to sitno piše, pa smo u Ministarstvu poljoprivrede tražili bolje označavanje i isticanje domaćeg na policama označenim hrvatskom zastavom i znakom Dokazana kvaliteta - kaže Markota.

Jabuke će prve nositi novu oznaku Dokazana kvaliteta.

- Oznaka potrošaču garantira da je proizvod domaći i više kvalitete iz kontrolirane proizvodnje, a proizvođače štiti od nepoštenih trgovačkih praksi - rekla je ministrica Marija Vučković na kraju sastanka s voćarima i pohvalila hrvatske proizvođače jer poštuju najviše standarde sigurnosti hrane.

Poučeni lošim iskustvom iz travnja ove godine kad su uvozne jabuke u nekim prodavaonicama bile deklarirane kao domaće, voćari traže i češće kontrole.