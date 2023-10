Naši omiljeni kaputi: Boja je bitna, a kroj i forma još i više

Kaput kao modni element zapravo je većinu vremena bio muški odjevni predmet, a dosta se razvio u svijetu vojnih odora, jer trebalo je zaštititi tijela na svim neprilikama. No, kako to već biva u modi, on se posljednje stoljeće razvio u brojnim stilovima, no i dalje se dobro držati nekih ključnih pravila. Biranje nijanse je jedno, no tu je bitan kroj, koji je ključan kako bi figura izgledala skladno.

Model inspiriran military stilom često se vraća na modne piste i u naše omiljene dućane, nerijetko ima dvostruko kopčanje. Uglavnom je uže forme - tu treba paziti kako kad se za kopča, silueta ne bi izgledala previše 'zatvoreno' i utegnuto. Naime, strukiran je te daje moćan dojam, no ponekad tijelo može djelovati previše nezgrapno. Army kaput je uglavnom u nekim neutralnim prirodnim tonovima, birajte onaj od mekše tkanine, kako bi izgled dobio nešto fluidniju siluetu.

Iako su pasteli dio proljeća i ljeta, uvuku se na elegantan način i u garderobu za kraj godine. Predivni tonovi divni su za suho vrijeme, ovo je bolje nositi kad ništa ne pada. S druge strane, savršeni su za ured, naročito oni nešto mekše linije. Modni su ih dizajneri posljednjih godina, pod utjecajem kućnih, pandemijskih stilova, pretvorili u ogrtače, imaju formu na omatanje. Predivni su i vrlo chic, nerijetko podsjećaju čak i na haljine.

Uz pastele koje ćemo lako i rado prihvatiti, tu su i teddy kaputi. Inspirirani slatkim medvjedićima i pufastim tkaninama, ovi su kaputi prije par godina doslovno pomeli scenu, vidjeli smo ih na sve strane. Preslatki su i vrlo ugodni, cool cure nose ih čak na male haljine kad idu u večernji izlazak, jer ovi 'medeki' super griju. Naravno, i ljubiteljice sportskog stila donose ga kao super komad, uz elemente kao što su trenirke i veste s kapuljačom.

Jedan od elemenata koji se zna pojaviti na kaputima je kapuljača, a zapravo se radi o ovratniku koji je inspiriran formom šala. Ovaj je modni moment bio posebno prisutan u osamdesetima, kao dio chic pelerina koje su se širile prema dolje, a gore su imale taj kapuljača element, kako bi forma bila u skladu. Danas ih vidimo na raznim širokim kaputima, super su za slojevite formule. Ispod stane svašta - od sakoa do prsluka i košulje. A i samu kapuljaču ne treba staviti na glavu, to je ujedno šal.

I bijeli su kaputi tema za sebe, vežemo ih uz svijet elegancije i luksuza. Predlažu ga uglavnom dizajneri čiji je izričaj minimalistički, a najljepši su oni čistih linija, inspirirani dugačkim kaputima. Zapravo je idealan za neki poseban izlazak, restoran ili slično, gdje neće previše biti izložen nekim atmosferilijama ili gužvanju - i lagana kišica bi ga mogla upropastiti. Ovaj tip kaputa treba znati čuvati, obavezno na samostalnoj vješalici, bez da bude nagruvan među ostalom robom. Bjelina znači da treba posebnu pažnju, ali i ponašanje prema njemu - laktovi, rubovi i orukavlje su posebno osjetljivi.

Posebnu nišu imaju kaputi bež tona, to je dio svijeta poslovne klasike, mnogi biraju varijantu s većim ovratnikom. Ovaj je model nastao iz forme sakoa te ima duži, ravni kroj. Midi dužina je idealna za razne stilske igre, ali i figure, jer dobro pristaje svim visinama - primjerice niska će osoba djelovati još niže u kaputu maksi forme. Naime, kaput će je 'pojesti'. S druge strane, kraći kaput formi daje dojam visine, dok je ovakva srednja dužina idealna za svakodnevne modne igre stilom.

Crna je čista klasika, nema veze što ga mnogi imaju, ona je više od trenda. Tamni kaputi spas su u danima zime i hladnoće te njima nije teško baratati. Za dodatak glamura tu su dodaci od umjetnog krzna, uglavnom prisutni na orukavlju i oko ovratnika. Ovakav komad trajat će godinama, treba ga dobro čuvati.