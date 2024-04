Natjerala sam muža da potpiše 'ugovor o kućnim poslovima' prije no što sam rodila dijete

Mama troje djece, koja se na TikToku predstavlja kao @claraloveslife, kaže kako je natjerala muža da potpiše 'ugovor o kućnim poslovima' čim je saznala zatrudnjela s prvim djetetom. Sad poziva druge žene da naprave istu stvar, a pojasnila je i zašto.

- Vidjela sam da moramo podijeliti obveze i razjasniti točno što je čija odgovornost. Dopustite mi da objasnim. Prije nego što sam rodila, razgovarala sam s dovoljno žena da bih razumjela probleme s kojima se suočavaju u svojim brakovima kad jednom dođu djeca. Slušala sam ih pažljivo pa, čim sam saznala za trudnoću, uzela sam svoju bilježnicu i olovku, otišla do muža i rekla mu da trebamo razgovarati - prisjetila se.

- Željela sam natjerati svog muža da razumije koje stvari će morati raditi kad dođe beba. Smatram da bi žene trebale prestati pretpostavljati da muškarci znaju što se od njih očekuje jerdnom kad postanu očevi - nastavila je.

- Ne znamo što radimo! Očevi ne znaju što rade! Ipak znam jednu stvar sigurno, a to je da se obim kućanskih poslova povećava s dolaskom djece i stoga je važno potpisati 'ugovor o kućnim poslovima' - rekla je.

Kaže kako je došla suprugu s bilježnicom u rukama i rekla mu neka u nju zapiše poslove za koje smatra da ih može raditi i preuzeti na sebe.

- Dogovorili smo se da će jedno od nas ujutro okupati bebu, a drugo navečer. Rekao je da će on peglati ako ja perem rublje. Također, dogovorili smo se da ću ja kuhati od ponedjeljka do petka, a on će to raditi vikendom. Obećao je i da će čistiti kupaonicu - otkrila je detalje dogovora.

Kaže da se drže dogovora, no ponekad su morali napraviti neke prilagodbe kako su dobivali još djece. U braku su sad 23 godine i 'ugovor o kućnim poslovima' im je itekako pomogao da žive skladnije, prenosi Mirror.