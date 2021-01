Na početku smo 2021. godine. Godinu 2020. ćemo se svi mi vjerojatno zauvijek sjećati, godine o kojoj će se povijest pisati. S veseljem smo ušli u tu 2020. godinu, a samo nakon dva mjeseca je pokazala kako se u životu sve može promijeniti i kako ništa nije sigurno. Naše uobičajene svakodnevice više nije bilo, a mi ljudi smo navikli biti u toj rutini, misleći da smo tada najsigurniji, no, nažalost, ponavljam, ništa nije sigurno. Pogotovo u toj našoj rutini u kojoj se osjećamo zaštićeno i sigurno. 2020. godina nije bila laka, puno je bilo ružnih, tužnih i bolnih stvari, ali bilo je i onih lijepih.

U ožujku je država otišla u lockdown, sve ono što smo činili i koristili normalno bilo nam je onemogućeno. Odlazak na kavu s prijateljima, odlazak u šoping u trgovačke centre, odlazak na posao, na putovanja, odlazak u kina, kazališta, razna kulturna i sportska događanja, baš sve, osim onog najosnovnijeg za život, poput nabavljanja hrane i lijekova.

Mi smo ljudi bili jako naučeni na taj komfor od prije i zato neki ljudi možda nisu to dobro podnijeli. Pa još k tome i potresi, na području Zagreba, a za kraj godine i potres u Petrinji koji je nažalost odnio i više ljudskih života. Psihički je teško sve to podnijeti.

Na početku pandemije sam se i sam jako zabrinuo, ipak je to neki novi virus, a i gledajući one sve scene u medijima i ljude kako masovno kupuju u supermarketima kao da dolazi sudnji dan, no, onda sam se pribrao i postao svjestan situacije. Strahom nećemo ništa riješiti. Ljude je bilo strah, razumljivo i mene je, ne u tolikoj mjeri, i dan danas me strah, pogotovo jer sam u rizičnoj skupini, ali sva ta situacija s virusom i pandemijom, pa i potresima, nam je dokazala mnoge druge stvari koje bismo, ako još nismo, trebali iskoristiti, čak i u novoj godini koja nam dolazi.

2020. godina nam je pružila priliku da se više okrenemo sebi. Posvetimo sebi vrijeme s kojim raspolažemo. Jer smo imali više vremena s obzirom na to da smo boravili više u kući ili sami u prirodi. U onom užurbanom životu prije pandemije siguran sam da je vrlo malo ljudi vrijeme od cijelog dana ostavljalo samo za sebe. Posao, obaveze, sastanci, kupovina... a na kraju dana više nemamo ni snage ni volje za sebe.

Još nešto važno smo mogli naučiti u ovoj 2020. gotovoj godini, a to je da se sve može odjednom promijeniti i da ništa nije sigurno. Život nam se u trenu može okrenuti naglavačke.

U svojoj novoj knjizi "Život koji želiš živjeti" sam pisao o trenutcima kada sam završio u komi na intenzivnoj njezi. Tek tada sam shvatio koliko je život krhak. I to uvijek ponavljam. Kada to shvatimo, onda počnemo cijeniti neke potpuno drukčije stvari. Bolje stvari. Mislim da smo i to mogli naučiti u ovoj izazovnoj godini.

Više mislimo i na osobe koje nam znače u životu. Više smo počeli misliti na zdravlje, fizičko i mentalno. Više vremena vlastitog života ćemo posvetiti ljudima koji nam znače, više vremena ćemo posvetiti i čineći stvari koje nas istinski ispunjuju i čine sretno.

Naučili smo koliko je život dragocjen, naučili smo da samo u zajedništvu možemo preživjeti teške trenutke. Ako budemo pomagali i bili podrška jedni drugima, lakše ćemo se nositi s traumama.

2020. je godina u kojoj je, nažalost puno ljudi izgubilo bitku s virusom i svoje bližnje zbog virusa, a i potresi su uzeli nekoliko života, i to je nešto se nikako nesmije zaboraviti. To je ono što boli. Mislim da je to najgora stvar u ovoj godini, neizbrisiv trag će ostaviti u našim životima. Moramo biti svjesni toga.

Puno toga bismo trebali naučiti i iskreno se nadam da je većina ljudi to i iskoristila.

Možemo spremno ući u novu 2021. godinu, s nekim novim prioritetima, željama i ciljevima. Siguran sam da su se ti prioriteti svima nama promijenili i da su sada zaista oni vrjedniji za život koji živimo.

Želim vam da se u Novoj 2021. godini posvetite više svojem unutarnjem svijetu, jer kada budete u vlastitoj nutrini jaki i dovoljno stabilni, lakše ćete prebroditi teške stvari u svijetu koji je oko vas. Brinite o osobama koje su vam važne u životu, ništa nije vječno, vrijeme vašeg života odbrojava. Nemojte propustiti trenutke u kojima ste zaista sretni i ispunjeni. (Ne mislim na šoping)

Neka vam jedan od glavnih ciljeva u novoj godini bude to da više vremena budete s obitelji. Mnoge stvari su nam onemogućene, ali baš zato se možete posvetiti odnosima i ljudima koji su vam dragi. Budite podrška drugima i nemojte se sramiti pitati pomoć. Barem smo to mogli naučiti u 2020. godini.

Nemojte niti zaboraviti činiti ono što vas istinski zadovoljava, jer na kraju, svi mi imamo nešto za što se vrijedi boriti!

Neće biti ni malo laka nova godina, ali svi smo puno toga naučili, prošli i preživjeli u prošloj godini, zato ćemo biti jači!

U novoj godini budite zahvalni na onome što imate.

Najvažnija stvar je to što ste živi! Dišete! Budite zahvalni na tome! Imate priliku učiniti novu godinu 2021. svoju najbolju godinu! Izborite se za to!