Naučite govoriti jezikom ljubavi putem teksta: Evo kako možete uspješno flertati preko poruka

Kako bi se išlo ukorak s digitalnom kulturom koja se razvija, izmišljeno je mnoštvo novih načina komunikacije, a jezik ljubavi nije ništa drugačiji. Naučiti kako flertovati preko poruka sa svojim partnerom jedan je od najboljih načina da ostanete povezani tijekom dana, a može biti i jedan od najseksepilnijih i najkreativnijih načina komunikacije, odnosno zavođenja.

Zapravo, flertovanje, praktički je oblik umjetnosti i svatko može biti Van Gogh.

Stručnjakinja za digitalne spojeve i flert, Laurie Davis, autorica knjige 'Love At First Click', objašnjava što je točno flertovanje, kako ga savladati i po čemu se razlikuje od običnog flerta.

Što je flertovanje preko poruka?

Flertovanje nadilazi samo tipične poruke poput 'Bok' ili 'Vidimo se kasnije'.

- To je više od običnog razgovora; to je više od pravljenja planova. Pokretanje 'iskre', digitalno. Ako ste novi u flertovanju porukama, počnite sa slatkim, jednostavnim porukama prije nego što prijeđete na seksualno nabijene poruke. Želite testirati prije nego što pošaljete nešto previše raskošno. Dati mu do znanja koliko vam se svidjelo maziti se s njim sinoć i podijeliti fantaziju po prvi put dvije su vrlo različite vrste tekstova - ističe Davis.

Nije li to isto što i sexting?

Ne, jer je sexting rizičniji. Flertovanje je 'evo što ti želim učiniti kasnije' uz koketno namigivanje. Sexting se, s druge strane, počeo povezivati sa sumnjivijim radnjama. Drugim riječima, nije seksi.

Što flertovanje preko poruka može učiniti za vezu?

Slanje poruka ni zbog čega drugog osim radi flerta u biti je predigra. Sporo se gradi - i to je uzbudljivo!

- Većina će se javiti partneru i napraviti planove putem SMS-a, ali slanjem male koketne tekstualne poruke, bilo da im date do znanja da mislite na njih ili da ih podsjetite na nešto čemu se veselite, dodaje potpuno novi element vezi kada niste zajedno - kaže ona.

Ako u posljednje vrijeme niste imali element iznenađenja u vezi, 'nešto' slatko digitalno tijekom dana može biti upravo ono neočekivano nešto za čime vas dvoje žudite.

To je slično prebiranju po poštanskom sandučiću punom računa da biste otkrili slatko, rukom pisano pismo koje je poslano 'tek onako'.

Kako treba 'govoriti'?

- Emotikoni su sjajni kada flertujete - kaže Davis, ali samo 'namigivanje' neće uspjeti. Svakako je dobra ideja slati fotografije dok flertujete.

- Zaručnik i ja nismo bili zajedno na našoj šestomjesečnoj godišnjici. Otišao je na mjesto gdje smo imali prvi spoj i slikao pizzu koju smo zajedno jeli - daje Davis ovaj izvrstan primjer.

Fotografije, ili čak videa, stvarno su sladak način za flertovanje, pogotovo ako niste zajedno sljedećih 24 ili 48 sati.

Koliko je previše?

Kada se flertovanje događa svaki dan u isto vrijeme s potpuno istom porukom, ili kada vas dvoje stalno govorite iste stvari, poništavate svrhu - spontanost. Promijenite stvari. Pošaljite tekst pjesme koji oboje volite ili fotografiju parka gdje obećavate da ćete ovog vikenda povesti partnera.

- Najbolja stvar kod flertovanja je ta što nikad ne znaš kada će se to dogoditi. Ako se to događa svaki dan i postane dio vaše rutine, više ne izgleda kao flertovanje jer nema tog elementa iznenađenja zbog kojeg blistate - kaže Davis i savjetuje da obratite pozornost na način na koji partner reagira. Putem poruke je to malo nejasnije. Nekako morate vjerovati svom osjećaju, prepustiti se toku i pokušati 'čitati između redaka'.

Ako mislite da ste pretjerali, vjerojatno jeste. U tom trenutku napravite korak unatrag i uživajte u neizrečenoj, koketnoj dinamici koju ste zajedno stvorili, donosi YourTango.