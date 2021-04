Yahayah je beskućnik koji je bio u dugovima. Živio je u šatoru na plaži na Floridi. Međutim, jednog dana je upoznao Jimmyja Dartsa, video kreatora, i život mu se promijenio u samo jednom danu. Nije više u dugovima, a možda pronađe i bolji dom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jimmy je video kreator koji na TikToku sa svojih 1,7 milijuna pratitelja dijeli zabavan sadržaj. Tajna njegova uspjeha je što prihvaća sve izazove koje mu postave pratitelji. Nedavno je prihvatio izazov da postane najbolji prijatelj s neznancem na jedan dan i tako je upoznao Yahaya i ponudio mu da budu najbolji prijatelji. Yahayah je prihvatio ljubaznu ponudu i ne sluteći da će se njegov život promijeniti.

Taj dan, Jimmy i Yahayah su igrali košarku, skakali preko ograda, jeli djetelinu i pravu hranu. Ukratko radili su sve ono što najbolji prijatelji rade. Yahayah nije znao da će se ova mala avantura pretvoriti u dan koji će mu promijeniti život.

- Kad ste me sreli na plaži, nisam bio dobro. Jednostavno osjećao sam se kao da bih radije da sam mrtav. Vjerovao sam u Boga i odlučio doći na plažu znajući da će on pronaći neko rješenje. I znate, Jimmy mi je prišao i blagoslovio me novom životnom prilikom - rekao je Yahayah u videu.

Na kraju videa Darts je zamolio svoje pratitelje da doniraju novac za Yahayaha kako bi mu promijenili život. I stvarno jesu - ljudi dobrog srca u samo nekoliko dana su skupili preko 60.000 kuna, a doniraju i dalje.

- Želim zahvaliti svima na pomoći, poslali ste mi svoje blagoslove, svoje donacije i molim se Bogu da vam uzvrati blagoslove - zaključio je beskućnik.