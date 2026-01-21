Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IZBJEGAVAJTE IH!

Navike koje podižu šećer u krvi

Mnoge svakodnevne navike - od preskakanja obroka i nedostatka sna - mogu uzrokovati nagle skokove šećera u krvi. Dugoročno, takve oscilacije povećavaju rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i problema s tjelesnom težinom, često i bez jasnih simptoma
Navike koje podižu šećer u krvi
U nastavku doznajte koje su to navike koje vam mogu podići šećer u krvi, a da toga niste ni svjesni. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/13
U nastavku doznajte koje su to navike koje vam mogu podići šećer u krvi, a da toga niste ni svjesni. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026