Navike koje podižu šećer u krvi

3. NEDOVOLJAN UNOS PROTEINA I VLAKANA - Proteini i vlakna usporavaju probavu i pomažu u sprječavanju naglih skokova šećera u krvi nakon obroka. Mislite da redoslijed jedenja nije važan? Istraživanje iz 2020. na osobama s dijabetesom tipa 2 pokazalo je da konzumacija proteina i povrća prije ugljikohidrata smanjuje razinu šećera u krvi nakon obroka za čak 40 %. Savjet: U svaki obrok ili međuobrok uključite izvor proteina (tofu, mahunarke, piletinu) i vlakana (povrće, cjelovite žitarice). | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija