Navike muža vas jako živciraju? Evo kako da brak ipak ne pati

Ono što se obično događa u ljubavnoj vezi ili braku je da, u početku, u drugoj osobi uglavnom vidimo aspekte koje smatramo privlačnima, smiješnima i šarmantnima. No, s vremenom upravo one stvari koje su nas u početku privukle mogu postati nepodnošljive.

No, možete izabrati i drugi put - put zahvalnosti. Naime, što više zahvalnosti pokazujete svom partneru, bit ćete sretniji, pojedinačno i kao par.

Ne možete se natjerati da cijenite baš sve kod svog njega. Također, ne možete navući lažni osmijeh na lice i reći im da ste zahvalni, a ne osjećate se tako. Ali možete priznati kako se osjećate i što želite i potaknuti sebe da pokrenete vlastiti osjećaj zahvalnosti.

Donosimo tri načina za sretan brak kada vas suprug živcira.

1. Budite 'dobri pronalazač'

Kad bismo vas zamolili da navedete najiritantnije navike vašeg partnera, vjerojatno biste brzo složili poveću listu.

A ako bismo vas zamolili da smislite neke pozitivne osobine vašeg partnera, možda lista ne bi bila toliko dugačka.

Zato budite 'dobar pronalazač' - to znači da namjerno tražite stvari o svom partneru koje iskreno cijenite.

No, to možda zahtijeva određenu praksu. To je kao kad radite super kolač od nule, no jedan dio ne valja i upravo taj dio vam smeta kako bi sve bilo savršeno.

Dakle, slično je u braku - ako ste fokusirani na tu jednu stvar koja vam smeta, nećete primijetiti druge koje su mnogo bolje. Proširite pogled i pronađite stvari na kojima ste zahvalni.

2. Budite realni

Treba znati da 'dobro pronalaženje' ne funkcionira ako niste iskreni u tome. Ne predlažemo da zanemarite kada vam partner laže, viče na vas ili govori ili čini stvari koje vas uzrujavaju. Ponašajte se prema sebi s poštovanjem tako što ćete biti iskreni o promjenama koje želite da se dogode.

Priznajte svoju ulogu u nezdravoj dinamici u vašoj vezi. Obratite se svom partneru i razgovarajte o tome kako se osjećate kada se dogodi neka svađa.

Ako ste nezadovoljni u vezi, nemojte prešućivati osjećaje. Zaslužujete biti zadovoljni i da vas se tretira s ljubavlju.

Jedan od načina da se prema svom partneru odnosite s više ljubavi je da ga bolje sagledate kako biste vidjeli više od nedostataka. Još jedan način da se prema partneru odnosite s više ljubavi jest da se prestanete pretvarati da vas neke navike ne razdvajaju.

3. Uočite pozitivne aspekte

Među najdosadnijim navikama kriju se i pozitivni aspekti. Nije ih lako vidjeti. Ako možete pronaći i priznati ono što je pozitivno u iritantnim karakteristikama vašeg partnera, postati ćete zahvalni.

Evo kako bi to moglo funkcionirati:

Možda vaš partner ima jači temperament. Svakako može biti uznemirujuće biti u vezi s ovakvom osobom i mogli biste se odlučiti na prekid. No, ako želite ostati u vezi, ovo su način kako se postaviti.

Njegovo ponašanje pomaže vam da uvidite koliko je ljutnja destruktivna. On vas ujedno uči kako da obratite pozornost na svoju ljutnju. Potiče vas da naučite kako postaviti granice. Navodi vas da iskreno i otvoreno razgovarate o načinima miroljubivije komunikacije.

Kada pronađete pozitivne aspekte nepoželjnih navika vašeg partnera, to ne znači da su vam te navike odjednom u redu ili da vam se sviđaju. Već vam pomaže da u vezu uvedete balans i u potpunosti prihvatite njegovu osobnost, piše Your Tango.