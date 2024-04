Usvojite ove navike i imat ćete puno manji rizik za depresiju

Stope depresije su više nego ikad, a samo u SAD-u gotovo 30% odraslih u nekom trenutku u životu prijavi probleme koji se klasificiraju kao depresija. Iako su tu bitni brojni elementi, ipak postoje određene zdrave navike koje ljudi mogu uvesti u rutinu, kako bi smanjili rizik od padanja u depresiju, ističe nova studija objavljena u časopisu Nature Mental Health.

storyeditor/2024-01-12/114262399_l.jpg | Foto: 123RF

Istraživači sa Sveučilišta u Cambridgeu u obzir su uzeli brojne čimbenike, uključujući genetiku, strukturu mozga, izbor načina života, imunološko zdravlje i metaboličke sustave, navodi se u priopćenju za javnost, piše msn.

Analizirali su devetogodišnje podatke od gotovo 290.000 ljudi, od kojih je 13.000 imalo dijagnozu depresije.

- Otkrili smo da zdrav način života smanjuje rizik od depresije za 57% - rekla je za Fox News Digital profesorica Barbara Sahakian s Odjela za psihijatriju na Sveučilištu u Cambridgeu.

- Promjena ponašanja i razvoj zdravog načina života nešto je što možemo učiniti za sebe kako bismo smanjili rizik od depresije - dodala je.

Nakon usporedbe čimbenika koji doprinose depresiji, istraživači su identificirali ovih sedam čimbenika zdravog načina života koji mogu smanjiti rizik.

Spavanje između sedam i devet sati bio je faktor koji je imao najveći utjecaj, smanjujući rizik od depresije za 22%, otkrili su istraživači.

Melanie Avalon, poduzetnica i biohakerica iz Atlante, nije bila uključena u studiju, ali je otkrila svoje stručne uvide o tome kako čimbenici životnog stila mogu pomoći u prevenciji depresije.

- Možete 'biohakirati' svoje okruženje za spavanje kako biste optimizirali svoj odmor, oporavak i konačno mentalno zdravlje - rekla je za Fox News Digital.

- Zaštitite svoje granice spavanja i poštujte svoju rutinu opuštanja. Smanjite temperaturu navečer, koristite zavjese za zamračivanje i čepiće za uši te isključite elektroničke uređaje nekoliko sati prije spavanja - navodi.

Prije spavanja koristite naočale koje blokiraju plavo svjetlo, jer se pokazalo da plavo svjetlo zaustavlja otpuštanje hormona melatonina.

Ilustracija ljudi | Foto: Unsplash

- Osvijetlite svoj prostor crvenim žaruljama i koristite rashladni madrac kako biste potaknuli savršenu temperaturu sna - predložila je.

Interesantno je i da oni koji nikada nisu pušili imali su 20% manji rizik od potencijalne depresije, pokazalo je istraživanje. Prethodna istraživanja također su istaknula vezu između pušenja i depresije.

Velika studija objavljena u časopisu Frontiers for Public Health početkom 2023., koja je analizirala podatke iz Nacionalnog istraživanja o zdravlju i prehrani (NHANES), otkrila je da ljudi koji puše češće i dulje vrijeme, imaju povećan rizik od depresije.

Interakcija s drugima smanjila je rizik od depresije za 18% i bila je faktor koji je u najvećoj mjeri spriječio ponavljanje depresivnog poremećaja. Dr. Nathan Carroll, pomoćnik glavnog psihijatra u medicinskom centru Jersey Shore u New Jerseyju, nije bio povezan sa studijem, ali se slaže s nalazima.

- Ljudi su društvena bića. Dakle, osjećaj svrhe, druženja i osjećaj važnosti drugima štiti od depresije - navodi.

- Trenutna epidemija usamljenosti potaknuta je prevelikim brojem ljudi koji se uopće ne druže uživo. Treba izgraditi dobre veze i okružiti se ljudima koji vas podržavaju - izjavio je.

Redovita aktivnost također je važna - smanjila je depresiju za 14%, prema rezultatima studije.

- Tjelesna aktivnost pokazuje veliki potencijal za prevenciju, ublažavanje i rješavanje depresije - rekla je Avalon.

- Studije pokazuju da dosljedno vježbanje može smanjiti težinu depresije, bez potencijalnih negativnih nuspojava koje mogu pratiti farmakološko liječenje. Ipak, to ne mora značiti ići u teretanu svaki dan - izjavila je.

- Od penjanja stepenicama umjesto lifta, parkiranja na najudaljenijem parkirnom mjestu kod trgovine, pretvaranja usisavanja u plesnu zabavu ili jednostavnog šetanja po susjedstvu s prijateljima ili obitelji, sve se broji. Pronađite one aktivnosti koje volite raditi, ne samo da se krećete doslovno, već i emocionalno - veli Avalon.

Pridržavanje umjerene ili niske konzumacije alkohola smanjilo je rizik od depresije za 11%, pokazalo je istraživanje.

Kao odgovor na prethodnu studiju, dr. Chris Tuell, klinički direktor službi za ovisnosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Cincinnatiju, rekao je za Fox News Digital da nije istina da umjereno pijenje ima zdravstvene prednosti.

- Nikakva količina alkohola nije dobra za vas - rekao je.

Ipak, ​​kada je u pitanju alkohol, kontekst je ključan.

- Dok mnoštvo dokaza povezuje konzumaciju alkohola s povećanom depresijom, osobito prekomjernu konzumaciju, drugi nalaze suprotan učinak uz minimalnu do umjerenu konzumaciju, što je vjerojatno djelomično zbog kompliciranih socio-ekonomskih čimbenika - istaknula je.

- Korištenje alkohola za rješavanje negativnog emocionalnog stanja depresije može pogoršati, ako ne i katalizirati stanje - nastavila je. S druge strane, minimalno do umjereno uobičajeno pijenje može također biti povezano s povoljnim društvenim navikama i odnosima, ključnim područjem dobrobiti cijelog tijela koje treba njegovati za prevenciju depresije.

Oni koji su se pridržavali dobre prehrane, imali su 6% manje šanse da postanu depresivni. Avalon se slaže da je prehrana koja promiče zdravlje snažno povezana s mentalnim blagostanjem.

- To uključuje bezbroj čimbenika, uključujući upalu, imunološke reakcije i osjetljivost koja izaziva simptome depresije - rekla je.

- Prehrana je ključna za zdravo metaboličko stanje, neurološko zdravlje, pa čak i crijevni mikrobiom, čiji metaboliti pokazuju vlastiti potencijalni učinak na naše mentalno blagostanje - izjavila je.

Avalon je preporučila isključivanje prerađene hrane i prihvaćanje prehrane temeljene na cjelovitim namirnicama, koje našem tijelu mogu osigurati sirovine potrebne za održavanje zdravog emocionalnog i mentalnog zdravlja.

Prerađena hrana ima depresivan učinak na mentalno zdravlje.

Assortment of omega 3 best sources on dark background. | Foto: TATJANA BAIBAKOVA

- U trgovini mješovitom robom pokušajte kupovati tamo gdje su svježe namirnice, radije nego prerađene namirnice - predlaže.

Istraživači su primijetili da su oni koji su imali aktivniji život, imali 13% manji rizik od depresije.

Kada je tražio načine za uključivanje više tjelesne aktivnosti, Carroll je preporučio boravak na otvorenom i uživanje u prirodi što je više moguće.

- Kako bismo pomogli kod depresije, važno je povezati se s prirodom. Istraživanja su pokazala da je povezanost s prirodom ključna za naše mentalno zdravlje i zaštitu od depresije - naveo je.

Istraživači s Cambridgea također su usporedili utjecaj genetske predispozicije s faktorima zdravog načina života i otkrili da potonji imaju puno veći utjecaj na smanjenje rizika od depresije.

Obzirom na nagli porast depresije među adolescentima, sveučilište planira provesti buduće studije o tome pokazuju li čimbenici zdravog načina života slično smanjenje rizika kod tinejdžera.

- Važno je da djeca i adolescenti razviju dobre navike u pogledu prehrane, spavanja, tjelovježbe, društvene povezanosti i prijateljstva - rekla je Sahakian.

- Škole bi trebale učiti djecu o zdravom načinu života, radi promicanja zdravlja mozga, mentalnog zdravlja i dobrobiti - izjavila je liječnica Sahakian.

Sve u svemu, rekla je da studija naglašava potrebu da se usredotočite na cjelokupno zdravlje uma i tijela, kako bi se smanjio rizik od depresije.

- Kao društvo, često smo usredotočeni na svoje fizičko zdravlje, ali trebali bismo posvetiti više vremena fokusiranju na svoje mentalno zdravlje i dobrobit - dodala je.

- Ključna poruka je da zdrav način života može imati ogromne koristi za vaše mentalno zdravlje i dobrobit smanjenjem rizika od depresije - zaključila je, piše msn.