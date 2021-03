Britanka je lani u prosincu rodila svoje prvo dijete, kćerkicu Auroru, i od onda teže podnosi uvrede koje od raznih 'trolova' dobiva preko društvenih mreža.

Čak 95% njezinog tijela prekriveno je tetovažama, a na njih je dosad potrošila 267.000 kuna, piše The Sun.

- Rekli su mi da moje tetovaže izgledaju užasno i da će se moja kći uplašiti kada me vidi. Govore mi da sam si uništila tijelo i kako sam prije bila lijepa, ali da sam ružna otkako sam si tetovirala i lice - otkrila je Becky poruke koje joj ljudi šalju preko društvenih mreža.

Dodala je i da su je zvali debelom, ružnom, glupom, mentalno bolesnom, odvratnom, željnom pažnje, lošom majkom i groznim uzorom.

- Rekli su i da izgledam kao isprana porno glumica, ali to me čak i nasmijalo. Neki su mi rekli i da izgledam kao da imam 60 godina i da su mi tetovaže totalni gubitak vremena jer ću zažaliti posljednjih 10 godina koje sam posvetila tetovažama. Govore mi i da će me se kći sramiti - nastavila je nabrajati uvrede.

Ipak, Becky ne dozvoljava da je tolika negativnost pogodi, ali upozorava kako neki drugi, koji doživljavaju slične napade na društvenim mrežama, možda neće biti toliko snažni.

- Ja imam uistinu 'debelu kožu' i ne obazirem se toliko na takve komentare, ali ima puno ljudi koje bi tako nešto moglo pogoditi. Ne razumijem zašto ljudi imaju potrebu biti tako grozni prema nekome koga nisu nikad ni upoznali. Voljela bih kada bi ljudi mogli biti pristojni, jer, pogotovo u ovo teško vrijeme, mislim da bi svi trebali širiti ljubav, a ne mržnju. Ako ovo čita netko koga vrijeđaju kao i mene, želim vam reći da ignorirate takve poruke i sjetite se da ste fantastični na svoj način - poručila je Becky.

Voli svoje tetovaže i ne razmišlja o njihovom uklanjanju iako priznaje da su ljudi ljubazniji prema njoj kada se 'pokrije'.

Kaže i kako ljudi pretpostavljaju da je nasilna kada vide njezine tetovaže, a neki se i uplaše, no ona se ne kaje.

- Volim se isticati, volim tu umjetnost na sebi i volim što je za sve moje tetovaže bilo potrebno mnogo ljubavi i posvećenosti. Ipak, ne planiram više tetovirati lice, to bi pokvarilo cijelu sliku - zaključila je.