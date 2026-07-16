Ne bacajte gorke krastavce! Ovi trikovi vratit će im dobar okus

Krastavci su jedno od omiljenih ljetnih povrća i nezaobilazan dodatak salatama, sendvičima i hladnim jelima. No ponekad već prvi zalogaj pokvari neugodan gorak okus. Dobra vijest je da takav krastavac ne morate odmah baciti - postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu ublažiti gorčinu.

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Pokretanje videa... 00:58 Aleksandri u vrtu narastao divovski krastavac | Video: 24sata/pixsell

Za gorak okus zaslužni su kukurbitacini, prirodni spojevi koje biljka proizvodi kao obranu od nepovoljnih uvjeta. Njihova se koncentracija povećava kada je biljka izložena stresu, primjerice zbog visokih temperatura, suše, nepravilnog zalijevanja ili naglih promjena vremena.

Najviše kukurbitacina obično se nalazi u kori i dijelu neposredno ispod nje, osobito na kraju ploda gdje je bila peteljka. Zato nije nužno da je cijeli krastavac jednako gorak.

Isprobajte trik s trljanjem

Jedan od najpoznatijih kuhinjskih trikova prenosi se generacijama. Odrežite kraj krastavca na strani gdje je bila peteljka, a zatim odrezanim dijelom kružnim pokretima trljajte rez na ostatku ploda. Nakon nekoliko sekundi trebala bi se pojaviti bijela pjenasta tekućina.

Mnogi vjeruju da se upravo njome uklanja dio gorkih spojeva. Iako znanstveni dokazi nisu jednoznačni, brojni kuhari tvrde da metoda može pomoći kada gorčina nije izražena.

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Ogulite koru i uklonite kraj uz peteljku

Ako je krastavac i dalje gorak, odrežite nekoliko centimetara s kraja gdje je bio pričvršćen za biljku te ga dobro ogulite. Budući da se najveća količina kukurbitacina nalazi neposredno ispod kore, ostatak ploda često bude znatno blažeg okusa.

Posolite ga prije posluživanja

Narežite krastavac na ploške, lagano ih posolite i ostavite 10 do 15 minuta. Sol će izvući višak vode, a s njom i dio gorkih spojeva. Nakon toga kriške kratko isperite i osušite papirnatim ručnikom.

Potopite ga u ledenu vodu

Još jedan jednostavan trik jest da oguljeni i narezani krastavac ostavite 20 do 30 minuta u vrlo hladnoj ili ledenoj vodi. To neće potpuno ukloniti gorčinu, ali može ublažiti okus i vratiti svježinu plodu, osobito tijekom ljetnih vrućina.

Dodajte sastojke koji uravnotežuju okus

Ako je gorčina blaga, možete je prikriti sastojcima koji će uravnotežiti okus. Dobro se slažu:

grčki jogurt ili kiselo vrhnje

maslinovo ulje

limunov sok ili ocat

kopar, peršin, vlasac ili menta

malo meda ili prstohvat šećera u preljevima za salatu

Kiselina i blaga slatkoća često uspješno ublaže gorčinu pa ona više nije dominantna.

Što ako je cijeli krastavac gorak?

Ako je gorčina prisutna u cijelom plodu, ni guljenje ni drugi trikovi vjerojatno neće pomoći. Vrlo visoka koncentracija kukurbitacina može izazvati mučninu, bolove u trbuhu ili proljev, pa takve krastavce nije preporučljivo jesti.

Kako spriječiti da krastavci budu gorki u vrtu?

Ako uzgajate vlastite krastavce, nekoliko jednostavnih navika može znatno smanjiti mogućnost razvoja gorčine.

Redovito zalijevajte. Krastavci vole ravnomjerno vlažno tlo. Najveći stres za biljku nastaje kada se zemlja potpuno osuši pa se zatim obilno zalije.

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Zalijevajte rano ujutro ili navečer. Tako se voda manje isparava, a biljka lakše podnosi visoke temperature.

Koristite malč. Sloj slame, pokošene trave ili kore oko biljaka zadržava vlagu u tlu i štiti korijen od pregrijavanja.

Berite plodove na vrijeme. Mladi i srednje veliki krastavci gotovo su uvijek ukusniji. Ako predugo ostanu na biljci, veća je vjerojatnost razvoja gorčine.

Osigurajte dovoljno hranjiva. Redovita prihrana kompostom ili gnojivima bogatima kalijem pomaže biljci da lakše podnese toplinski stres.

Birajte provjerene sorte. Mnogi moderni hibridi uzgojeni su upravo zato da razvijaju manje kukurbitacina i rjeđe postaju gorki.

Zaštitite biljke tijekom toplinskih valova. Kada temperature danima prelaze 35 °C, lagana mreža za zasjenjivanje može smanjiti stres i pomoći da plodovi ostanu kvalitetniji.





*Uz korištenje AI-ja