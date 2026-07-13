Je li zamrznuto i konzervirano voće i povrće jednako zdravo kao i svježe? Evo odgovora

Voće i povrće neizostavan su dio zdrave prehrane, no većina ljudi i dalje ih ne jede u preporučenim količinama. Usto, zbog sve viših cijena hrane mnogi dvaput razmisle prije nego što kupe veću količinu svježih namirnica koje se mogu brzo pokvariti.

Upravo zato sve češće posežemo za zamrznutim i konzerviranim voćem i povrćem. Takvi proizvodi najčešće su povoljniji, dulje traju i vrlo su praktični za pripremu obroka. No postavlja se pitanje - jesu li jednako zdravi kao svježe namirnice?

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Jeftiniji su, praktičniji i stvaraju manje otpada

Jedna od najvećih prednosti zamrznutog i konzerviranog voća i povrća jest njihova cijena. U pravilu su jeftiniji od svježih proizvoda, a mnogi dolaze već oprani, narezani ili spremni za kuhanje, što štedi vrijeme u kuhinji.

Osim toga, imaju znatno dulji rok trajanja pa ih možete imati pri ruci tijekom cijele godine. Budući da se mnogo rjeđe pokvare, smanjuje se i količina hrane koja završava u otpadu.

Jesu li nutritivno jednako vrijedni?

Dobra vijest je da zamrznuto i konzervirano voće i povrće u većini slučajeva zadržavaju svoju nutritivnu vrijednost, a ponekad mogu biti čak i bolji izbor od svježih namirnica koje su danima stajale u hladnjaku, piše portal ZME.

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Nutritivna vrijednost većine zamrznutih i konzerviranih proizvoda usporediva je s vrijednošću svježeg voća i povrća koje je otprilike tjedan dana bilo pohranjeno u hladnjaku.

Kod pojedinih namirnica proces zamrzavanja ili konzerviranja može čak povećati sadržaj određenih hranjivih tvari. Primjerice, zamrznute marelice sadrže više vitamina C nego svježe jer se upravo taj vitamin koristi kao sredstvo za očuvanje kvalitete voća tijekom prerade.

Što se događa tijekom zamrzavanja?

Niske temperature usporavaju kvarenje hrane, a industrijski postupci zamrzavanja vrlo učinkovito čuvaju boju, teksturu i nutritivnu vrijednost voća i povrća.

Ipak, zamrzavanje može imati i određene nedostatke. Ako se tijekom procesa stvaraju veliki kristali leda, oni mogu oštetiti strukturu namirnica. Posljedica toga može biti manji gubitak hranjivih tvari, ali i promjena teksture pa voće ili povrće nakon odmrzavanja može postati kašasto, osobito ako se ponovno zamrzava.

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Važno je znati i da zamrznuto voće i povrće mogu biti kontaminirani bakterijom Listeria monocytogenes, koja može uzrokovati trovanje hranom. Rizik se značajno smanjuje ako se namirnice prije konzumacije termički obrade.

Što treba znati o konzerviranim namirnicama?

Kod konzerviranja se voće i povrće steriliziraju na visokim temperaturama, što omogućuje sigurno čuvanje na sobnoj temperaturi tijekom duljeg razdoblja.

Takav postupak ipak može dovesti do razgradnje pojedinih hranjivih tvari, osobito vitamina topljivih u vodi, poput vitamina C.

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No suvremene tehnologije konzerviranja danas koriste brže postupke pri nižim temperaturama, zbog čega se gubi znatno manje hranjivih tvari nego prije.

Na što treba obratiti pozornost pri kupnji?

Ako kupujete konzervirano povrće, provjerite deklaraciju jer pojedini proizvodi sadrže velike količine soli. Najbolji izbor su proizvodi s oznakom "bez dodane soli", a korisno je pogledati i nutritivnu tablicu te odabrati one s manjim udjelom natrija.

Količinu soli možete dodatno smanjiti tako da sadržaj konzerve prije upotrebe ocijedite i isperete pod mlazom vode.

Kod konzerviranog voća vrijedi isto pravilo. Želite li smanjiti unos šećera, birajte voće konzervirano u vlastitom soku umjesto u šećernom sirupu ili proizvode s oznakom "bez dodanog šećera".

Kako ih uključiti u svakodnevnu prehranu?

Konzervirano voće odličan je međuobrok, a možete ga dodati i u jogurt, zobene pahuljice ili druge žitarice. U brojnim receptima svježe voće bez problema možete zamijeniti zamrznutim ili konzerviranim.

Zamrznuto povrće posebno je praktično kada nemate puno vremena za kuhanje. Primjerice, zamrznuti grašak kuha se svega nekoliko minuta pa ga pred kraj pripreme lako možete dodati varivima, pirjanom povrću ili drugim jelima.

Konzervirana leća, slanutak i grah odličan su način da zgusnete variva ili umake za tjesteninu, a pritom povećate unos prehrambenih vlakana i bjelančevina.

Budući da su mahunarke iz konzerve već kuhane, mogu se odmah dodati i salatama koje će zbog njih biti zasitnije. Prije upotrebe dovoljno ih je isprati pod vodom.

Foto: Andrey Popov

Ako tražite dodatnu inspiraciju, možete isprobati recepte koji se temelje upravo na zamrznutom ili konzerviranom voću i povrću.

A što je sa sušenim voćem i povrćem?

Kada je riječ o mahunarkama, suhi grah, slanutak i leća često su još povoljniji izbor od konzerviranih proizvoda. Također imaju dug rok trajanja te su izvrstan izvor prehrambenih vlakana i bjelančevina.

Njihov jedini nedostatak jest dulja priprema. Neke vrste potrebno je prethodno namakati, dok se druge mogu odmah kuhati. Ako niste sigurni, najbolje je slijediti upute navedene na pakiranju.

Sušeno voće ipak nije najbolja svakodnevna zamjena za svježe, zamrznuto ili konzervirano voće. Tijekom procesa sušenja prirodni se šećeri koncentriraju pa takvo voće sadrži znatno više šećera po porciji. Ipak, povremeno može biti dobar i praktičan međuobrok.