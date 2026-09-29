Ne bacajte koru od avokada! Evo za što sve može biti korisna

Kora avokada sadrži brojne hranjive tvari i bioaktivne spojeve koji mogu imati pozitivan učinak na zdravlje. Iako je gorka i tvrđa od mesa ploda, postoje načini kako je pripremiti i iskoristiti u prehrani. Kora avokada bogata je važnim nutrijentima, uključujući ugljikohidrate, proteine i vlakna. Sadrži i vitamine i minerale poput vitamina E, vitamina C, kalija i magnezija.

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Osim toga, kora je bogata bioaktivnim spojevima koji imaju antioksidativna svojstva. Među njima su flavonoidi, fenolne kiseline i tanini. Istraživanje sorte Hass, jedne od najčešćih vrsta avokada, otkrilo je više od 70 različitih fenolnih spojeva u kori.

Bioaktivni spojevi mogli bi imati različite potencijalne koristi za organizam, uključujući zaštitu stanica od oksidativnog stresa, pomoć u regulaciji krvnog tlaka i tjelesne težine te zaštitu zdravlja srca. Ipak, njihov stvarni učinak ovisi o količini koja se konzumira i drugim čimbenicima.

Kako pripremiti koru avokada?

Kora je dosta gorka, no postoji nekoliko načina kako je učiniti ukusnijom. Jedna je mogućnost pripremiti čaj: koru dobro operite i kuhajte u vodi oko pet minuta, dok voda ne poprimi blijedo zlatnu boju. Okus možete poboljšati dodavanjem meda ili đumbira, odnosno pomiješati napitak s drugim biljnim čajevima.

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Od kore se može napraviti i prah. Nakon pranja, koru treba potpuno osušiti, primjerice u mikrovalnoj ili pećnici, a zatim samljeti u blenderu ili sjeckalici. Pritom treba imati na umu da se dio hranjivih tvari može izgubiti tijekom zagrijavanja.

Dobiveni prah može se dodati u smoothie, primjerice s bananom, jogurtom i proteinskim prahom, ili umiješati u umak od grčkog jogurta, češnjaka, korijandera i limete. Može se koristiti i kao dodatak dresingu od limunova soka, češnjaka i ulja avokada

Tekstura i okus kore razlikuju se ovisno o sorti avokada. Neke sorte imaju koru koja se lakše guli i priprema od drugih.

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Hass je jedna od najdostupnijih sorti, a prepoznatljiva je po tamnoj, hrapavoj i kožastoj kori. Fuerte ima zelenu koru koja se lakše guli, dok Reed ima deblju zelenu koru koja ostaje takva i kada je plod zreo. Mexicola ima tanku, tamnu koru s ljubičastim tonom, ali je nešto rjeđa na tržištu.

Potencijal u njezi kože

Kora avokada mogla bi imati potencijalnu korist i u njezi kože. Jedno istraživanje pokazalo je da gel s dodatkom kore avokada ima antioksidativno djelovanje, što bi moglo biti povezano s učinkom protiv znakova starenja kože.

Zbog mogućeg hidratantnog učinka, sastojci dobiveni iz kore mogli bi se koristiti i u kremama za njegu kože. Osim potencijalnih koristi, korištenje kore može smanjiti količinu prehrambenog otpada.

Za razliku od kore, s korištenjem koštice treba biti oprezniji. Koštica može sadržavati određene spojeve koji potencijalno mogu biti štetni, a dostupni dokazi o njezinoj sigurnosti za konzumaciju nisu dovoljno jasni.

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Iako sadrži proteine, vitamine, minerale i neke bioaktivne spojeve, zbog nedostatka dovoljno pouzdanih podataka sigurniji je izbor ne koristiti košticu u prehrani.