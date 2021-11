Većina nas bacit će oguljenu ljusku od češnjaka, ne razmišljajući da ona zapravo može biti korisna. No, može, i to za - juhu. Jednostavno je dodajte svim sastojcima za juhu i skuhajte. Izvadite je tijekom cijeđenja. Ako se bojite prejakog okusa, dodajte samo žličicu do dvije ljuski, a ako volite jak okus češnjaka možete odmah staviti i cijelu šaku.

Juhu možete skuhati i samo od ljuske češnjaka. Gotova je već za 10-15 minuta nakon što voda počne kuhati. Ovaj temeljac možete koristiti kao zasebnu juhu, a možete ga sačuvati i koristiti za kuhanje riže ili dodati umacima.

Svoje ljuske od češnjaka nakon njegova čišćenja zato nemojte baciti već je spremite u vrećicu i iskoristite. Bacite samo one komade koji su prljavi.

Ljuska češnjaka obiluje fenilpropanoidima koji su krcati antioksidansima. Zato je odlična za imunitet i ima antikancerogena svojstva. Mnogi stručnjaci se slažu da koža ima više vrijednih tvari od samog luka.

Bogata je i specifičnim flavonolima koji snižavaju krvni tlak i sprečavaju nakupljanja na arterijama. Sadrži i puno vlakana. Svi ovi sastojci odlični su za zdravlje srca, probavne probleme i snižavanje kolesterola te nekih tipova karcinoma.

Prilikom korištenja ljuske češnjaka pazite da ona bude organska jer ćete u protivnom unositi pesticide u prehranu.

