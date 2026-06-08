Ne bacajte novac: Ovako ćete prepoznati kvalitetnu odjeću

Uočili ste je s drugog kraja trgovine - savršena haljina u "vašoj" boji, kroja koji laska figuri i po cijeni koja neće izazvati bankrot. Brzi posjet kabini za presvlačenje potvrđuje - to je to! Ili možda nije? Prije nego što se uputite prema blagajni, vrijedi posvetiti nekoliko minuta detaljnom pregledu. U svijetu brze mode, gdje kvantiteta često nadmašuje kvalitetu, naučiti prepoznati dobro izrađen odjevni predmet postala je vještina koja štedi i novac i živce. Cijena, nažalost, odavno nije pouzdan pokazatelj, a razočaranje nakon što se skupo plaćeni džemper rastegne nakon dva pranja poznat je osjećaj.

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Priča počinje s etiketom: Kako čitati sastav materijala

Sve počinje s etiketom na kojoj je naveden sastav. Iako je često skrivena u bočnom šavu, ta mala deklaracija otkriva više od bilo kojeg logotipa. Prirodna vlakna poput pamuka, vune, svile i lana generalno su izdržljivija, udobnija i bolje stare od sintetičkih. Naravno, to ne znači da je sintetika automatski loša. U sportskoj odjeći likra je nužna, a kvalitetan poliester u svečanoj haljini može značiti veću izdržljivost. Ipak, crvena zastava trebala bi se podići kod odjevnih predmeta s visokim udjelom umjetnih vlakana poput akrila ili poliestera, koji su skloni stvaranju kuglica, zadržavanju neugodnih mirisa i jednostavno ne izgledaju dobro nakon višekratnog nošenja. Posebno je važno biti oprezan kod "vunenih" džempera koji sadrže svega pet posto vune.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

No, sastav je samo dio priče. Ključna je i sama kvaliteta tkanine. Osjetite materijal pod prstima. Je li gust i gladak, ili rijedak i krhak? Dobar test je držati tkaninu prema izvoru svjetla. Ako je materijal koji bi trebao biti čvrst, poput pamuka za košulju ili vune za sako, neočekivano proziran, to je jasan znak niske gustoće tkanja i slabe kvalitete. Jedan od trendova koji su stručnjaci primijetili jest sve tanja tkanina; majice su prozirnije, traper je lakši, a čak i kašmir gubi na svojoj nekadašnjoj debljini i raskoši. Zgužvajte komad tkanine u šaci i pustite. Ako se odmah ne vrati u prvobitno stanje, vjerojatno ćete provoditi mnogo vremena s glačalom u ruci.

Pogled iznutra: Što šavovi govore o dugovječnosti

Nakon tkanine, na redu je konstrukcija. Odjevni predmet može biti izrađen od najfinije svile, ali ako je loše sašiven, neće dugo trajati. Prvo okrenite odjeću naopako - unutrašnjost bi trebala izgledati gotovo jednako uredno kao i vanjština. Šavovi su najpouzdaniji pokazatelj kvalitete jer prosječan kupac na njih ne obraća pažnju, pa proizvođači tu najčešće štede. Potražite ravne, guste i ujednačene šavove, bez labavih konaca, nabora ili mjesta gdje je mašina više puta prešla preko iste točke. Nježno povucite tkaninu s obje strane šava. Ako se među bodovima pojave rupe ili se šav počne razdvajati, to je znak loše izrade. Više bodova po centimetru znači čvršći i izdržljiviji šav.

Foto: 123RF

Postoje različite vrste šavova. Takozvani "overlock" ili porubljeni šav, s prepoznatljivim cik-cak bodom, najbrži je i najjeftiniji način završne obrade. Prihvatljiv je za majice ili lagane bluze, ali nije dovoljno čvrst za noseće šavove, poput onih na bokovima hlača ili na ramenima. Za takve dijelove tražite dvostruke šavove, francuske šavove (gdje su rubovi tkanine skriveni unutar samog šava) ili opšivene šavove. Još jedan znak kvalitete, danas nažalost rijedak, jest velikodušan dodatak za šav. Više tkanine unutar šava omogućuje lakše preinake poput sužavanja ili proširivanja, što signalizira da je proizvođač mislio na dugoročnu nosivost, a ne samo na uštedu materijala. Kod odjeće s uzorkom, poput pruga ili kariranog uzorka, provjerite podudaraju li se linije na šavovima, džepovima i ovratniku. Precizno spajanje uzoraka zahtijeva više vremena i materijala, stoga je to jasan znak pažljivije i skuplje proizvodnje.

Detalji koji čine razliku

Konačno, obratite pažnju na sitnice koje često prve popuste. Gumbi moraju biti čvrsto prišiveni, s nekoliko slojeva konca. Kvalitetniji komadi često imaju i mali plastični prsten na poleđini gumba kako bi se stvorio prostor između njega i tkanine, sprječavajući napetost i gužvanje. Rupice za gumbe još su bolji pokazatelj; trebale bi biti gusto i uredno opšivene, bez izvirivanja sirovih rubova tkanine. Na sakoima i kaputima potražite rupice s "ključanicom", malim okruglim otvorom na kraju, koji omogućuje da gumb sjedne na mjesto bez deformiranja tkanine. Gotovo uvijek provjerite dolazi li odjevni predmet s rezervnim gumbom.

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Patentni zatvarači trebali bi kliziti glatko, bez zapinjanja. Metalni su u pravilu izdržljiviji od plastičnih. Ako zatvarač nije vidljiv kao dizajnerski element, trebao bi biti skriven i ležati ravno, bez stvaranja valova na tkanini. Na vrhu bi trebao imati dodatno zatvaranje, poput kukice ili gumba, koje smanjuje pritisak na sam mehanizam. Postava je također ključan element, pogotovo kod sakoa, kaputa, suknji i hlača. Ona pomaže odjeći da zadrži oblik, olakšava oblačenje i štiti vanjsku tkaninu od znoja i ulja s kože. Idealno, postava je izrađena od prozračnih, antistatičkih materijala poput svile, viskoze ili pamuka, a ne od jeftinog poliestera koji može biti neugodan na koži.