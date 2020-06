Ne bacajte ostatke hrane: Od njih napravite puding ili sokove

Često imate problema s ostacima hrane i uvijek sve završi u smeću? Idući put razmislite još jednom i nemojte bacati hranu ako to nije nužno jer se zaista svaki mrvica može iskoristiti

<p>Da je otpadna hrana neka država, bila bi treći najveći proizvođač ugljičnog dioksida na svijetu, nakon Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Međutim, sprečavanje bacanja hrane je jednostavno, a s ovim lakim trikovima možete početi štedjeti i hranu i novac.</p><h2>1. Zamrznite voće za svježe smoothieje</h2><p>Takozvano 'ružno' voće jednako je hranjivo i ukusno kao i svježe voće. Ako mislite da nećete imati razloga jesti voće koje estetski ne izgleda lijepo ili je prezrelo, zamrznite ga za i iskoristite za smoothie.</p><h2>2. Od starog kruha napravite francuski tost, krušne mrvice ili krutone</h2><p>Od starog kruha se zaista mogu napraviti čuda. Bilo da od njega napravite francuski tost, sameljete ga u krušne mrvice ili napravite krutone za dodatak salatama, stari kruh zaista nije razlog da ga bacite u smeće.</p><h2>3. Za izradu juha koristite ostatke povrća</h2><p>Kraj je tjedna i imate gomilu povrća koje je počelo propadati? No, prije nego što ih odlučite baciti, napravite juhu od miješanog povrća ili zamrznite te ostatke i napravite juhu nekad kasnije.</p><h2>4. Zamrznite bilje za kasniju upotrebu</h2><p>Ispada da vam je bila potrebna samo žlica korijandera umjesto cijelog snopa koji je sada već počeo venuti. Sljedeći put zamrznite bilje u kalupu za kockice leda s malo maslinovog ulja. Ove kocke idealne su za jednokratnu upotrebu jer ih kasnije možete ubaciti na tavu za pripremu nekog obroka.</p><h2>5. Od prezrelog avokada napravite čokoladni puding</h2><p>Od avokada koji počinje smeđiti (ali nije još posve smeđ) napravite kremasti čokoladni puding. Avokado služi kao zaslađivač i stvara glatku, svilenkastu konzistenciju. On je također i zdrava zamjena za maslac.</p><h2>6. Prezrele banane iskoristite za banana kruh</h2><p>Ovo je klasično rješenje za iskorištavanje prezrelih banana. Uz to, što je banana više smeđa, to je slađa i lakša za probavu, piše <a href="https://www.insider.com/reduce-food-waste-save-money-2016-6#freeze-your-herbs-for-later-use-4" target="_blank">Insider</a>.</p>