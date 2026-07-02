Ne izgleda opasno, ali stručnjaci upozoravaju: Ova biljka može uništiti cijeli vrt, vrlo brzo se širi

Postoje biljke koje osvajaju vrt svojim cvjetovima, a postoje i one koje se u njemu pojave gotovo neprimjetno – sve dok ne bude prekasno. Upravo jedna takva biljka posljednjih godina privlači pozornost vrtlara i stručnjaka jer se izuzetno brzo širi, iscrpljuje druge biljke i vrlo ju je teško ukloniti.

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Riječ je o kukuti, neobičnoj parazitskoj biljci koja se razlikuje od gotovo svih ostalih korova. Za razliku od biljaka koje iz tla uzimaju vodu i hranjive tvari pomoću vlastitog korijena, kukuta nakon nicanja vrlo brzo pronalazi biljku domaćina, omata se oko nje i posebnim organima prodire u njezino tkivo. Tako izravno crpi vodu i hranjive tvari potrebne za svoj rast.

Foto: 123RF

Zbog toga biljka domaćin postupno slabi, sporije raste, daje manje plodova, a u težim slučajevima može potpuno propasti.

Kukutu nije teško prepoznati kada se razvije. Najčešće izgleda poput tankih žutih, narančastih ili crvenkastih niti koje se gusto omataju oko stabljika i grana biljaka. Budući da gotovo nema listove niti razvijen korijen, mnogi je u početku zamijene za suhu travu ili konac koji se slučajno zapleo među biljkama.

Problem je što se kukuta može razviti na velikom broju različitih biljnih vrsta. Napada povrće, ukrasno bilje, voćke, vinovu lozu, djetelinu, lucernu i brojne samonikle biljke, zbog čega se lako širi iz jednog dijela vrta u drugi.

Osim što iscrpljuje biljke domaćine, može pridonijeti i širenju pojedinih biljnih bolesti jer predstavlja most između više biljaka koje su međusobno povezane njezinim vriježama.

Borba protiv kukute zahtijeva brzo djelovanje. Kada se jednom čvrsto pričvrsti za biljku, jednostavno čupanje njezinih niti uglavnom nije dovoljno jer i mali preostali dijelovi mogu nastaviti razvoj. Ako je zahvaćen samo manji dio biljke, preporučuje se ukloniti zaražene izbojke i odmah ih iznijeti iz vrta. Kod jačih zaraza često je potrebno ukloniti cijelu biljku domaćina kako bi se spriječilo daljnje širenje.

Foto: 123RF

Vrlo je važno da se zaraženi biljni materijal ne odlaže na kompost jer se tako sjeme može ponovno proširiti po vrtu.

Prevencija je pritom jednako važna kao i samo uklanjanje. Redovitim pregledom biljaka moguće je uočiti prve tanke niti prije nego što se kukuta snažno razvije. Također je korisno uklanjati korove oko gredica jer mogu poslužiti kao prvi domaćini s kojih se parazit kasnije širi na povrće i ukrasne biljke.

Iako nije opasna za ljude pri običnom kontaktu, kukuta predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju biljaka. Upravo zato stručnjaci savjetuju da se na prve znakove njezine pojave reagira odmah, jer se svako odgađanje može pretvoriti u problem koji će zahvatiti cijeli vrt.

*kreirano uz korištenje AI-ja

