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Ben Fogle spava u vrtu među cvijećem i prkosi noćnoj vrućini

Piše Ana Grabić,
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Ben Fogle spava u vrtu među cvijećem i prkosi noćnoj vrućini
Foto: Instagram/Ben Fogle

Fotografija na kojoj leži u krevetu usred vrta izgleda pomalo nadrealno, ali ujedno savršeno opisuje koliko je vruće postalo čak i na Otoku, zemlji koja je poznatija po kiši nego po toplinskim valovima

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Dok rekordne temperature ovih dana prže i Veliku Britaniju, poznati pustolov odlučio je rashlađenje potražiti na mjestu koje mu je cijelo vrijeme bilo nadohvat ruke. Umjesto klima-uređaja, odabrao je svježi zrak. Umjesto spavaće sobe cvjetnu oazu.

Fotografija na kojoj leži u krevetu usred vrta izgleda pomalo nadrealno, ali ujedno savršeno opisuje koliko je vruće postalo čak i na Otoku, zemlji koja je poznatija po kiši nego po toplinskim valovima. Okružen cvijećem, zelenilom i otvorenim nebom, pokazao je da ponekad najjednostavnija rješenja mogu biti i najbolja. Ako se po jutru dan poznaje, Ben Fogle probudio se s najboljim pogledom u svom susjedstvu – i možda pronašao britanski odgovor na ljetne vrućine. U nedavnom intervjuu za 24 sata otkrio je kako je u djetinjstvu ljeta provodio u Kanadi.

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- Ta kanadska ljeta bila su velik dio onoga što me oblikovalo. Moj otac poveo je mog najboljeg prijatelja i mene na kampiranje u Algonquin Provincial Park kad sam imao 12 godina i još se toga sjećam kao da je bilo jučer. - objasnio je poznati pustolov i avanturist te autor TV serije “Život u divljini”, koja ima ozbiljan broj poklonika i među gledateljima u Hrvatskoj.

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