Ne možete ih ignorirati: Ovo su očiti znakovi da ste se zaljubili

Svi smo barem jednom u životu čuli onu poznatu izreku: 'Kada znaš, znaš'. No, što točno znači kada znaš da si zaljubljen? I kako uopće prepoznati ljubav, a kada je samo zaljubljenost? Za sve one koji se pitaju kako prepoznati pravu ljubav, znanstvenici i psiholozi već tisućama godina proučavaju ovaj fenomen i dolaze do nekoliko ključnih smjernica koje nam mogu pomoći.

Značajke ljubavi

Postoji više vrsta ljubavi, a najpoznatija teorija koju je razvio psiholog Robert Sternberg pod nazivom 'Trokutasta teorija ljubavi' sugerira da ljubav ima tri osnovne komponente: intimnost, strast i posvećenost. Intimnost označava bliskost i povezanost s partnerom, strast je ono što pokreće fizičku privlačnost i želju, dok posvećenost znači odlučnost da s tom osobom budete dugoročno.

Kako piše WebMD, kombinacija tih triju faktora može odrediti koja vrsta ljubavi prevladava u vezi, a idealna ljubav – ili ona koja se obično naziva ono pravom – nastaje tek kada su sve tri komponente prisutne.

Ljubav ili zaljubljenost?

Zaljubljenost je stanje uzbuđenja, želje i snažne privlačnosti prema nekome. Ljubav, s druge strane, dugoročno raste i razvija se u intimnu vezu, koja nije samo vođena strastima, nego i povjerenjem i nježnošću.

Zaljubljenost obično traje kraće, dok prava ljubav ima stabilniji temelj i može trajati duže.

Kako prepoznati da ste zaljubljeni?

Kada ste zaljubljeni, to je očito – osjećate to u cijelom svom tijelu i umu. Ljubav aktivira kemijske reakcije u vašem mozgu, poput otpuštanja hormona dopamina, oksitocina i serotonina, koji uzrokuju prepoznatljive promjene u vašem ponašanju i osjećajima.

Za početak, kada ste zaljubljeni, vaša emocionalna reakcija je gotovo poput opijenosti. Ljubav zapravo usporava razmišljanje jer strast i privlačnost usmjeravaju pažnju prema partneru, dok racionalno razmišljanje dolazi na drugi plan.

Fizičke promjene koje ne možete ignorirati:

Nemir i nesanica: Ljubav vas može držati budnima noću, a smanjen apetit također je često znak zaljubljenosti.

Brže srce: Kada ste u početnoj fazi zaljubljenosti, vaš srčani ritam može ubrzati – to nije samo osjećaj, već stvarna fizička reakcija.

Crvenilo i znojenje: Više nego obično primijetit ćete kako vam tijelo reagira na prisutnost voljene osobe. Znojenje, crvenilo i povećanje tjelesne temperature normalne su fizičke reakcije.

Miris: Možda ćete otkriti da vas miris vaše voljene osobe doslovno očarava, a to je znak da ste vjerojatno zaljubljeni.

Može li ljubav postati ovisnost?

Znanstvenici tvrde da ljubav može djelovati slično kao ovisnost jer ističu sličnosti između reakcije mozga zaljubljenih i onih koji su ovisni o drogama. Naime, oba stanja izazivaju povećanu aktivnost u područjima mozga koja su odgovorna za nagradu i užitak.

Međutim, ljubav je klasificirana kao 'zdrava ovisnost'. Iako se može činiti kao da ste zaljubljeni do kraja života, nemojte brinuti – to je samo učinak kemijskih reakcija u vašem tijelu koje stvaraju taj poznati nalet osjećaja.

Dakle, kada vas preplave osjećaji koji nisu samo uzbuđenje i želja, već dublja povezanost, povjerenje i razumijevanje, vjerojatno ste zaljubljeni – i možda ćete u toj vezi pronaći onu pravu ljubav koja traje.