Ne možete zaspati ako niste u svom krevetu? Isprobajte ove trikove pa lakše usnite na putu

Na godišnjem ste odmoru i odmah prve noći vam nedostaje miran san. Dobro se naspavati često je lakše reći nego učiniti, pogotovo kada ste u novom okruženju. Kao takva, prva noć na odmoru obično ne uključuje osam sati mirnog sna za kojim svi žudimo.

Nekima cijelo putovanje može biti uništeno nedostatkom sna, bez obzira na to koliko odmor koji ste planirali bio opuštajući.

Stručnjaci za spavanje nude neke korake koje putnici mogu poduzeti kako bi mirno noću spavali. Od uživanja u čaši vode uz svako piće koje popijete, do postavljanja klime na 16 ili 18 stupnjeva i jedenja trešanja, jagoda ili banana.

Ručak neka bude najveći obrok

Ručak neka bude obilan, uključite i voće kao što su trešnje, banane, jagode.

- Jedan od vrhunaca putovanja je isprobavanje nove kuhinje i malo opuštanja. Pokušajte uživati ​​u velikom obroku s puno uzbudljive hrane za vrijeme ručka umjesto večere - savjetuje Thomas Høegh Reisenhus, stručnjak i savjetnik za spavanje.

- Složena hrana, pojedena neposredno prije spavanja, zaokupit će tijelo pokušavajući je probaviti i zadržat će vas dulje u REM stanju sna, gdje doživljavate živopisnije snove, čime se povećava rizik od loših snova i isprekidan san - kaže Reisenhus.

Grickanje hrane bogate prirodnim kemikalijama za pospješivanje sna, kao što su melatonin i magnezij, koji pospješuju san i opuštanje mišića, dobar je način za pojačavanje cirkadijalnog ritma, koji regulira ciklus spavanja i buđenja, tijekom odmora.

- Probajte pojesti zdjelicu trešanja uz bazen ili osvježavajući smoothie od banane i jagode za međuobrok sa skrivenim prednostima - predlaže.

Uživajte u čaši vode uz svako 'jače' piće

Uživanje u voćnom koktelu ili čaši vina užitak je kojem se mnogi vesele. Međutim, kaže Reisenhus, iako alkohol može pomoći da se osjećate pospano ili pomoći da se brže uspavate, on zapravo ima stimulativne i sedativne učinke.

- Konzumacija alkohola stalno se povezuje s lošom kvalitetom i količinom sna, remeteći prirodne cikluse spavanja. Uživanje ranije tijekom dana i opuštanje u satima prije spavanja dobar je način odmaranja. Uživajte u alkoholnom piću na plaži, a zatim prijeđite na bezalkoholne inačice koktela za večeru za sav ukus a bez glavobolje - napominje.

Još jedan savjet je da uz svako alkoholno piće popijete čašu vode. To znači da nećete dehidrirati dok pijete.

- Hidracija na odmoru neophodna je za cjelokupno zdravlje jer putovanja i nove klime mogu lako dehidrirati tijelo, što rezultira tromošću i umorom, a to nije ono što želiš tijekom svog zarađenog vremena odsustva - istaknuo je.

Držite se naviknutog ritma buđenja i spavanja, ali odrijemajte

- Spavanje je definitivno jedna od najvećih prednosti odmora. Bez ranojutarnjeg alarma koji bi vas trgnuo iz snova znači da možete spavati koliko vam srce želi. Nastojte ostati unutar sat ili dva od uobičajenog vremena buđenja i spavanja. Na ovaj način, kada odete kući, tijelo neće biti previše izbačeno iz svoje rutine - objašnjava stručnjak.

Čak i na odmoru, dosljedan san i buđenje dobra je ideja kako biste se osjećali odmornijima i puni energije za dan pred vama.

Uživanje u popodnevnom drijemežu još je jedna praznična pogodnost i djeluje na prirodni pad energije našeg tijela u ranim poslijepodnevnim satima.

- Iskoristite slobodno vrijeme za popodnevno spavanje i odmorite tijelo, samo pazite da ne drijemate prekasno tijekom dana i poremetite svoj obrazac noćnog spavanja - dodao je.

Postavite klimu na 18 - 18 stupnjeva

- Ako imate mogućnost platiti klima uređaj u svojoj sobi, učinite to. 16-18 stupnjeva je optimalna sobna temperatura za spavanje, tako da će mogućnost kontroliranja temperature biti blagoslov, posebno kada posjećujete toplija odredišta - kaže stručnjak za spavanje Steve Adams.

Spavajte u prozračnoj pamučnoj posteljini i pidžami koje će omogućiti cirkuliranje zraka i odvući vlagu s vašeg tijela, napominje.

Ako ste malo predugo ostali na suncu i sada imate opekline, obavezno ohladite sobu prije spavanja.

- Optimalna temperatura za spavanje je oko 16-18 stupnjeva, a hladne plahte pružit će dobar osjećaj na ugrijanoj koži, omogućujući da sretno utonete u san - ističe Adams.

Okruženje za spavanje kao doma

- Naši su mozgovi podešeni na osjetljiviji san kad smo u novom okruženju, pa smo 'budniji' - objasnio je Thomas. Ovaj biološki odgovor rezultira prekidom sna tijekom prvih nekoliko noći na novom mjestu.

- Da biste izbjegli ovaj problem, dobar trik je replicirati svoje kućno okruženje spavanja što je više moguće. Ako obično spavate na određenoj strani, spavajte i na toj strani kreveta kada ste odsutni. Ponesite miris koji vas podsjeća na dom, bilo da je riječ o parfemu ili svježoj majici koja miriše na posteljinu, što će također signalizirati mozgu i omogućiti mu da se opusti u novom prostoru - savjetuje.

A ako imate omiljeni jastuk, spakirajte ga. Obavite i svoju uobičajenu rutinu odlaska na spavanje.

- Prolaženje kroz slične pokrete reći će mozgu da san dolazi i poslati znakove tijelu, čineći spavanje lakšim - istaknuo je.

Ostanite aktivni tijekom dana

Ne treba spominjati da što ste aktivniji na odmoru, to ćete biti umorniji prije spavanja.

- Čak i na odmoru na plaži, pokušajte u dan ugraditi razdoblja aktivnosti. Ne morate biti jako energični. Čak i samo 30 minuta blage tjelovježbe, poput plivanja ili šetnje, može napraviti veliku razliku - kaže Steve.

Na dan koji prethodi prvoj noći, pokušajte biti što više aktivni. Provedite dan šećući uokolo i ako možete, plivajte kako biste stvarno umorili mišiće