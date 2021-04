Perut lica, ili bilo koju drugu perut općenito, ima i do 30 posto populacije. No to nije samo estetska smetnja. Perut na licu također može potaknuti svrbež, iritaciju a ponekad i blagu bol. Zato su dva dermatologa objasnila što uzrokuje perut lica i kako ju najbolje liječiti.

Što je perut na licu?

Perut je inače nemedicinski izraz koji se odnosi na bijele pahuljice koje se često pojavljuju u kombinaciji sa svrbežom, crvenilom i ponekad nelagodom ili boli. Perut lica najvjerojatnije će se pojaviti u obrvama, području brade kod muškaraca, nosa, ušiju i linijama između nosa i usta. U nekim slučajevima perut je jednostavno rezultat pretjerane suhoće ili iritacije uzrokovane vanjskim čimbenicima, poput hladnog zraka i određenih sastojaka u našim proizvodima.

U drugim slučajevima perut je zapravo uzrokovan medicinskim stanjem koje se naziva seboreični dermatitis. Ukratko, ovo je upalno stanje kože koje uzrokuje crvenilo i perutanje kože, posebno u područjima gdje imamo puno uljnih žlijezda i/ili gdje raste dlaka.

- Područja zahvaćena s peruti su najčešće vlasište, lice i prsa te (u rijetkim slučajevima) genitalije ili nabori tijela. Seboroični dermatitis pogoršava se prekomjernim rastom i neravnotežom gljivica na koži - kaže dermatologinja Melanie D. Palm. Ta gljivica (Malassezia) već je prisutna na našoj koži, ali ako postane neuravnotežena, pojavi se perut. Čimbenici koji mogu stvoriti neravnotežu su hormoni, genetika, loša higijena, stres i starenje.

- Kada ih ima previše, stanice kože se množe mnogo većom brzinom i tada se nakuplja višak ulja. Višak ulja uzrokuje nakupljanje stanica kože i koža se tada ljušti više nego obično. Tada se bijele ili ponekad žućkaste ljuske oljušte i uzrokuju perut - objašnjava dermatolog dr. Scott Paviol.

Kako liječiti perut na licu?

Za liječenje peruti na licu prvo je potrebno znati što je uzrokuje. Kao što je spomenuto, dva su primarna uzroka: suhoća i nadraženost te seboreični dermatitis.

Kako liječiti perut na licu uzrokovanu suhoćom i iritacijom?

Liječenje je zapravo uništavanje (ili smanjivanje) bilo kojih potencijalnih nadražujućih sredstava koje nanosite na kožu lica. Uobičajeni iritansi su ​​alkohol, parfemi, jaki konzervansi, boje i deterdženti. Vjerojatnije je da će oni utjecati na ljude s osjetljivom kožom ili alergijama.

Uz to, prekomjerna upotreba kiselina, enzima, retinoida i benzoil peroksida i ostalih kemijskih pilinga može dovesti do suhoće, osjetljivosti, crvenila i ljuštenja. Ti sastojci u umjerenoj mjeri mogu biti nevjerojatni za našu kožu, ali ih treba koristiti prema uputama. Ako ih koristite i posumnjate u njih, pročitajte upute s naljepnice i smanjite količinu ako primijetite da vam uzrokuju perut ili iritaciju lica.

I naravno, uvijek se opremite hidratantnim kremama. Ovlaživači, poput hijaluronske kiseline, u kombinaciji sa sastojcima, poput ulja i maslaca, pomažu u boljoj hidrataciji i zadržavanju vlage. Sastojci koji pojačavaju kožnu barijeru, poput keramida, peptida i niacinamida, mogu dodatno zaštititi vašu kožu i pomoći u uklanjanju ljuskica.

Kako liječiti perut na licu uzrokovanu seboreičnim dermatitisom?

Za suzbijanje ove vrste peruti na licu potrebno je uravnotežiti gljivice na koži. Za to ipak trebate poseban ljekoviti proizvod (uz sve gore navedene savjete). Iako tehnički ne postoji lijek za seboreični dermatitis, možete ublažiti nelagodu i uvelike smanjiti simptome.

- Preporučujem upotrebu topikalne antimikotične kreme za liječenje gljivica. Također možete koristiti sredstvo za čišćenje od cinka ili sumpora za gljivice i upale. Međutim, nemojte upotrebljavati topikalne steroide u ovom stanju. To u početku može poboljšati seboreični dermatitis, ali koža će se naviknuti na uporabu steroida, a steroid 'hrani' kvasac što će vjerojatno dovesti do novog izbijanja - kaže dr. Palm.

Omiljeni proizvodi Dr. Palma za liječenje peruti su sapuni cinka i maske za liječenje akni sa sumporom za pretjeranu proizvodnju ulja. Dr. Paviol dodaje da ako već koristite ljekoviti šampon ili regenerator, možete ga koristiti i za liječenje prhuti lica. U svakom slučaju, dermatolog će vam najbolje znati pružiti uvid u stanje vaše kože i pravilno liječenje.

- Ako nakon mjesec dana nema pomaka, za liječenje otpornijih slučajeva trebali biste ponovno posjetiti dermatologa kako bi vam prepisao proizvod koji ide na recept - kaže dr. Paviol, piše Real Simple.