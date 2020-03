Ne nosi svaki heroj plašt: Fotka liječnika (73) osupnula je sve

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Oboljela: Gorjela sam i osjećala se kao da sam progutala staklo

Slika 73-godišnjeg liječnika hitne pomoći postala je viralna nakon što ju je njegova kćer podijelila na Twitteru.

U ponedjeljak je Kristi Fisher, dopisnica Fox Newsa, poslala SMS svom ocu u kojem ga je pitala 'kako se držiš?'. Zauzvrat, dobila je fotografiju njega s maskom.

- Ovo je moj tata. On je 73-godišnji liječnik hitne pomoći u Teksasu koji voli svoj posao i nikad neće ići u mirovinu. Poslao je je fotografiju nakon što sam ga pitala kako je, a istog trenutka kad sam je primila rasplakala sam se - rekla je Fisher.

This is my Dad. He’s a 73 year old Emergency Room physician in Texas who loves his job and will never retire.

He texted me this picture tonight after I’d asked him how he was doing, and I burst into tears the second I saw it. My reaction came out of nowhere... pic.twitter.com/YOiMT5sImy