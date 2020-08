'Ne nosim potpetice ni žensku odjeću ali imam fetiš na ženske štikle i to me zadovoljava'

<p><em>Ja sam heteroseksualac u srednjim godinama, Koliko se sjećam, još negdje prije puberteta, bio sam fasciniran i seksualno uzbuđen gledanjem, slušanjem i dodirivanjem ženskih potpetica.</em></p><p><em>Kako i zašto je to krenulo? Kratki odgovor je: Ne znam. Moja majka ih nikada nije nosila, a ja nemam starije sestre. Sjećam se učiteljice koja ih je nosila kada sam imao šest ili sedam godina, i uvijek sam ih volio viđati u oglasima za časopise.</em></p><p><em>Ne zanima me nošenje potpetica ili bilo koje druge ženske odjeće. Ali kupio sam nekoliko pari potpetica u trgovinama i na internetskim aukcijama. Njihov oblik, tekstura i boja vrlo su važan dio mog zadovoljstva. Nikad ne kupujem očigledno 'izmučene i istrošene' cipele.</em></p><p><em>Moja supruga svjesna je mog fetiša. Ona zna za moju malu kolekciju, ali isto tako zna da ih ne nosim, samo se igram s njima. Nije pretjerano sretna zbog moje navike i ne razumije je, ali ni ja. Malo sam istraživao fetiše i nitko ne zna što ih uzrokuje.</em></p><p><em>Očito, sve dok ne ometaju stvarni život ili nekoga povrijede, treba im se prepustiti, napisao je jedan muškarac u svojoj ispovijesti za</em><a href="https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/aug/21/my-life-in-sex-the-man-with-a-shoe-fetish" target="_blank"> The Guardian.</a></p>