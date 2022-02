Većina novorođenčadi, koja su prethodno jela sve što im je stavljeno pred oči, kada malo narastu postaje sve izbirljivija, posebice kada je hrana u pitanju. Što su bebe izloženije različitim okusima od malena, veća je vjerojatnost da će s godinama cijeniti veliki izbor jela.

Naravno, neće sva djeca željeti isprobati nove okuse, pa im za početak dopustite da jelo prvo pomirišu, dodirnu i poližu. Očekujte neočekivano dok ne navrše 18 mjeseci.

Evo nekoliko načina za prevladavanje izbirljive prehrambene navike:

1. Preispitajte navike

Dajte djetetu malu šalicu mlijeka kad dođe vrijeme za jelo. Ako prvo popije mlijeko, uz obrok mu osigurajte malu količinu vode, a zatim opet šalicu mlijeka. Ako vaše dijete više pijucka, a ne jede, poslužite mu uz doručak nekakav šejk s prehrambenim dodatcima kako bi u njemu dobio sve potrebne hranjive tvari. Ako vaše dijete više pije nego jede za stolom, to je znak da želi napustiti stol i da ne želi jesti.

Postavite mu neko određeno vrijeme za kojim mora biti za stolom, primjerice pet do sedam minuta i slično.

Pokušajte ga zamoliti da proba hranu koju jedete.

2. Napravite mu od jedenja zabavno iskustvo

Mala djeca posebno su osjetljiva na hranu koja se nudi na nove ili neočekivane načine. Kako biste jela učinili primamljivijima, rasporedite ih u privlačne zdjelice ili tanjure koje će djeca prepoznati. Djeca osobito vole jesti s prstima, pa sve što je malo veće izrežite na manje komadiće i zalogaje koje mogu sami pojesti kako bi im bilo što zanimljivije.

3. Uključite svoju djecu u pripremu hrane

Dopustite svom djetetu da bere voće i povrće za večeru ili ga odvedite s vama u trgovinu ili na tržnicu. Potaknite svoje dijete da isprobava razna jela na različite načine. Ako se to ne dogodi prvi, drugi ili čak deseti put, nemojte odustati. Zabavljajte se s njim u kuhinji, a možete se i igrati - neka on bude vaš mali pomoćni kuhar. To će djetetu zasigurno biti zanimljivo.

4. Poradite na teksturi hrane

Možda se neće osjećati ugodno dok jedu neku hranu jer su im zubi, čeljusti i okolni mišići još u razvoju. Zbog toga dijete odbacuje određenu hranu. Zato se umjesto toga poigrajte s teksturom određene hrane. Umjesto kuhanog povrća radije to sve stavite u blender.

Pripazite na pripremu mesa. Neka meso bude mekano i 'topljivo' u ustima.

5. Nemojte očajavati ako dijete odbija jesti

Nemojte se ljutiti kada dijete odbija jesti. Za djecu je korisno da nauče slušati svoje tijelo i da prepoznaju glad. Možda za ručak ne žele puno pojesti ako je primjerice doručak bio obilniji. Nemojte raditi pritisak na dijete ili ga kažnjavati. To im može stvoriti kontra efekt, piše Pink Villa.