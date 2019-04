Ne prelazite ove granice - onda flert prerasta u nešto ozbiljnije

Ponekad nevino flertanje može prerasti u nešto puno ozbiljnije, a granica je toliko tanka da ju nerijetko ljudi pređu, a da nisu namjeravali. U kojem trenu flert postaje varanje? I koje su granice koje ljudi ne bi smjeli prijeći ako su u sretnoj vezi, zapitala se profesorica psihologije Susan Krauss Whitbourne sa Sveučilišta u Massachusettsu.

- Flert je kad čovjek namjerno želi privući nečiju pažnju ili kad želi pokazati svoj interes prema nekome. Nije da je uvijek u pitanju želja za vezom ili seksualnim odnosom - objašnjava Terri Orbuch, psihologinja i profesorica na Sveučilištu u Michiganu.

Kako ćete znati da je vaš flert prešao granicu nevinog i postao nešto puno ozbiljnije? Ovako:

1. Bojite se reći partneru za vaše flertanje s nekim drugim

Iako se ovo možda čini očito, prešućivanje vašeg flerta partneru nikad nije dobro, a uz to važno je zapitati se koji je razlog šutnje: jer vam flert ništa ne znači ili jer vas je strah partnerove reakcije.

- Vrlo vjerojatno ste počeli prelaziti granicu neobaveznog flerta onog trenutka kad ste se uplašili i pomislili da je najbolje partneru ništa ne reći. Jer, ako je to nešto što trebate skrivati, zapitajte se zašto - objašnjava Whitbourne.

2. Pokušavate se s tom drugom osobom emotivno povezati i od njih tražite potporu

Ako već mjesecima flertujete s kolegom s posla ili s prijateljem i u pitanju su samo bezazlene šale i pogledi, nije problem.

- Ali, ako u toj osobi pokušavate pronaći emotivni oslonac ili povezanost veću od prijateljske, a to ne tražite od svojeg partnera, tad ga emotivno varate - rekla je Orbuch

U redu je kad ste dobili neku lošu vijest na poslu pa ju želite podijeliti s bilo kim tko vam je blizini kako biste skinuli taj teret sa sebe, ali u principu emotivnu podršku treba tražiti u svojim bližnjima, a tko vam je bliži od partnera?

3. Čovjeku s kojim flertujete otkrivate stvari koje ni vaš partner ne zna

- Ako čovjeku s kojim flertujete otkrivate stvari koje ne govorite ni svojem partneru, onda je to emotivno varanje - kaže Orbuch.

Možda se osjećate privučeni osobi s kojom flertujete jer zadovoljava neku potrebu koju vaš partner ne može ili ne zna zadovoljiti.

- Ljude stalno privlače druge osobe i to ne mora značiti da je vaša veza u krizi. To može samo značiti da je vrijeme da se zapitate: Što dobivam od ovog čovjeka što ne dobivam od svojeg partnera i je li to stvarno vrijedno raspada moje veze - kaže Whitbourne.

4. Stalno flertujete s njima

Ako ste serijska koketa, vrlo vjerojatno niste spremni za ozbiljnu vezu i sve što se u takvoj vezi očekuje.

- Prošlo ponašanje predviđa ponašanje u budućnosti. Stoga će u budućnosti biti puno slomljenih srca. Ponekad je najbolje prekinuti vezu prije nego što partner uloži puno vremena i truda u nju - objašnjava Whitbourne.

5. Imate interne šale s tom osobom u koje nitko osim vas nije uključen

Možda se čini da malo internih šala s kolegom s posla ili prijateljem ne može štetiti vašoj vezi, ali tu se jako varate, kaže Whitbourne.

- Zamislite da ste negdje u društvu s partnerom i tom osobom s kojom flertujete te da cijelu večer zbijate vaše interne šale. To bi moglo jako povrijediti vašeg partnera. I to je još jedan znak da se flert kreće u puno opasnijem smjeru, jer to uspostavlja krug intimnosti koji isključuje druge ljude, kao što je vaš partner - objašnjava Whitbourne.

6. Razmišljate o tom drugom čovjeku kad ste s partnerom

Ako ste tijelom s partnerom, a mislima s nekim drugim, vaša veza je u pravoj opasnosti. U redu je ako imate neke osjećaje prema kolegi ili prijatelju, sve dok im se možete oduprijeti.

- Ako se ne možete oduprijeti osjećajima prema toj drugoj osobi i okupirani ste njima i njihovim značenjem, onda morate ozbiljno prihvatiti ovu situaciju i odlučiti što ćete dalje napraviti, ostati s partnerom ili probati nešto novo s tom drugom osobom - kaže Whitbourne.

I... prešli ste granicu. Što sad?

- Nemojte se pretvarati da se ništa ne događa, događa se. Prvi korak je sebi priznati da ste pali na nekog drugog te potom se zapitati zašto se to dogodilo - kaže Whitbourne.

Ona preporučuje da se dobro zamislite kako bi izgledala vaša budućnost s tim čovjekom s kojim flertujete te postoji li stvarna šansa da vaš flert preraste u nešto stvarno i ozbiljno. Postoji velika šansa da čovjek s kojim flertujete nije vrijedan raspada vaše veze piše MSN.

- Onda je potrebno razgovarati s partnerom kako biste zajedno mogli utvrditi što je problematično u vašoj vezi i što vam nedostaje u njoj, a da ste to dobivali od drugog čovjeka - savjetuje.

Nakon toga je potrebno postaviti pravila i granice flertovanja s kojima se vi i vaš partner ugodno osjećate.

