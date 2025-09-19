Ne propustite! Danas počinje festival Stara jela z Dugog Sela

Danas u Dugom Selu započinje popularna gastro-kulturna manifestacija „Stara jela z Dugog Sela“, koja će tijekom tri dana posjetiteljima ponuditi autentično iskustvo okusa, mirisa i zvukova tradicije. Uz bogat program i nastupe velikih glazbenih imena, manifestacija i ove godine potvrđuje svoj status jedne od najprepoznatljivijih u Zagrebačkoj županiji.

Otvorenje uz promociju knjige i koncert Bajage

Program započinje danas (19. rujna) u popodnevnim satima, a službeni početak obilježit će promocija knjige recepata „Dugoselski spomenar – na žlicu“ u 18 sati te izložba fotografija KUD-a Preporod pod nazivom „Oglavlja našeg kraja“. Večer je rezervirana za vrhunsku zabavu, jer od 21 sat publiku očekuje koncert Bajage i Instruktora.

Svečano otvorenje u subotu uz visoke goste

Svečano otvorenje manifestacije održat će se u subotu, 20. rujna u 12 sati, uz izjave za medije koje će biti moguće dati neposredno prije samog početka ispred glavne pozornice u Ulici Miroslava Krleže.

Otvorenju će prisustvovati:

Gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian

Veleposlanik Republike Italije u RH Paolo Trichilo

Izaslanik Predsjednika RH i savjetnik za ekonomiju izv. prof. dr. sc. Velibor Mačkić

Tri dana gastronomije, zabave i tradicije

Tijekom manifestacije posjetitelji će moći kušati brojna tradicijska jela, sudjelovati u radionicama za sve generacije, uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava i glazbenih izvođača.

Foto: Grad Dugo Selo

Posebno zanimljiv dio programa uključuje:

Radionicu o kvascu i pripremi tradicijskog kruha

Učenje o kukuruzu u lokalnoj kuhinji

Makrame i tkalačke radionice

Ove radionice kombiniraju baštinu i kreativnost, stvarajući prostor za interakciju, učenje i zabavu za sve – od djece do odraslih.

Glazbene večeri i kulinarski show

Subotnju večer obogatit će koncert Miroslava Škore, a nedjelja donosi zatvaranje uz nastup Luke Nižetića, koji će svojim energičnim nastupom zaokružiti vikend.

Foto: Grad Dugo Selo

Nezaobilazan dio programa je i Kotlowina show – natjecanje u pripremi kotlovine koje svake godine okuplja amatere i ljubitelje dobre hrane u najveselijem kulinarskom duelu.

„Stara jela z Dugog Sela“ nisu samo slavlje hrane, već i susret prošlosti i sadašnjosti – kroz glazbu, običaje, lokalne proizvode i zajedništvo. Manifestacija nudi priliku za istinski doživljaj hrvatske tradicije, uz nezaboravan vikend pun okusa, zvukova i osmijeha.