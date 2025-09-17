Ako ste mislili da ste već sve vidjeli i kušali, razmislite ponovno. U Rougemarin Parku počinje Balkaniranje, novi gastrotainment festival koji spaja ono najbolje i najluđe
U Rougemarin parku počinje prvo 'Balkaniranje': Dolazite?
Glazba, hrana, humor i apsurd dolaze u paketu, a moto festivala dovoljno govori sam za sebe: „Kako ćemo, lako ćemo!“
Festival je osmišljen kao urbana reinterpretacija balkanske kulture, prožeta nostalgijom, duhom djetinjstva, ali i jasnim fokusom na dobru zabavu.
- Ovo je urbana varijanta festivala za mlađu publiku, ali i za sve one kojima su regionalni okusi dragi – sada servirani u novoj, twist varijanti - ističe chef Marin Medak, jedan od autora festivala.
Organizatori poručuju: Balkaniranje je mjesto gdje se tradicija ne konzervira, već evoluira — u ritmu tamburice, beata i šake kajmaka.
Gastro ponuda: Od bauštele do baklave
Na meniju se ne štedi – ni na kalorijama, ni na idejama:
- Ćevapi yakitori s mladim lukom
- Metar ćevapa rezan škarama
- Smotani ćevap s kajmakom
- Šuplja pljeskavica punjena kajmakom
- Kajmak burek s cheddarom, sirom i mesom
- Bauštela sendvič: parizer + majoneza za prave nostalgičare
Za desert – prava balkanska dekadencija:
- Tulumba punjena kadaif čokoladom
Kikiriki baklava sa sladoledom, karamelom i prstohvatom soli – idealna za Instagram, još bolja za nepce.
Kad i piće postane spektakl
Rakija i vina iz regije dolaze uz zabavnu prezentaciju, ali pravi hit su Čorba kokteli: uz piće stiže i šprica puna likera ili rakije. Sve je začinjeno dozom teatra, jer – zašto bi piće bilo samo piće, kad može biti doživljaj?
A za one kojima je "jedno malo" premalo – tu je pivo iz kanistera od 3 litre. Balkan ne priznaje umjerenost.
Glazbeni miks: Od Ede Maajke do techno-trube
Muzika na Balkaniranju je jednako raznolika kao i meni. Izvođači poput Dubioze Kolektiv, Ede Maajke i Brkova dijele pozornicu s DJ-ima koji spajaju techno, house, drum and bass i – da, trube. Rezultat? Neočekivani glazbeni mashup koji ne prestaje tjerati na ples.
Zašto doći?
Zato što je ovo jedino mjesto gdje možete:
- Pojesti ćevap kao sushi rolu
- Guštati u kikiriki baklavi sa sladoledom
- Dobiti „pečat“ na narudžbu kao pravi carinici okusa
- I slikati se s „Rođom“ ili „Gazdom“ – jer Balkaniranje zna da dobar festival mora imati i dobru foru
Kad i gdje?
Balkaniranje počinje u petak, 19. rujna, u Rougemarin Parku i traje sve do kraja mjeseca. Ulaz je slobodan, smijeh obavezan, a apetit – neka bude ozbiljan.
