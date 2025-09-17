U Rougemarin parku počinje prvo 'Balkaniranje': Dolazite?

Glazba, hrana, humor i apsurd dolaze u paketu, a moto festivala dovoljno govori sam za sebe: „Kako ćemo, lako ćemo!“

Festival je osmišljen kao urbana reinterpretacija balkanske kulture, prožeta nostalgijom, duhom djetinjstva, ali i jasnim fokusom na dobru zabavu.

- Ovo je urbana varijanta festivala za mlađu publiku, ali i za sve one kojima su regionalni okusi dragi – sada servirani u novoj, twist varijanti - ističe chef Marin Medak, jedan od autora festivala.

Organizatori poručuju: Balkaniranje je mjesto gdje se tradicija ne konzervira, već evoluira — u ritmu tamburice, beata i šake kajmaka.

Gastro ponuda: Od bauštele do baklave

Na meniju se ne štedi – ni na kalorijama, ni na idejama:

Ćevapi yakitori s mladim lukom

Metar ćevapa rezan škarama

Smotani ćevap s kajmakom

Šuplja pljeskavica punjena kajmakom

Kajmak burek s cheddarom, sirom i mesom

Bauštela sendvič: parizer + majoneza za prave nostalgičare

Za desert – prava balkanska dekadencija:

Tulumba punjena kadaif čokoladom

Kikiriki baklava sa sladoledom, karamelom i prstohvatom soli – idealna za Instagram, još bolja za nepce.

Kad i piće postane spektakl

Rakija i vina iz regije dolaze uz zabavnu prezentaciju, ali pravi hit su Čorba kokteli: uz piće stiže i šprica puna likera ili rakije. Sve je začinjeno dozom teatra, jer – zašto bi piće bilo samo piće, kad može biti doživljaj?

A za one kojima je "jedno malo" premalo – tu je pivo iz kanistera od 3 litre. Balkan ne priznaje umjerenost.

Glazbeni miks: Od Ede Maajke do techno-trube

Muzika na Balkaniranju je jednako raznolika kao i meni. Izvođači poput Dubioze Kolektiv, Ede Maajke i Brkova dijele pozornicu s DJ-ima koji spajaju techno, house, drum and bass i – da, trube. Rezultat? Neočekivani glazbeni mashup koji ne prestaje tjerati na ples.

Zašto doći?

Zato što je ovo jedino mjesto gdje možete:

Pojesti ćevap kao sushi rolu

Guštati u kikiriki baklavi sa sladoledom

Dobiti „pečat“ na narudžbu kao pravi carinici okusa

I slikati se s „Rođom“ ili „Gazdom“ – jer Balkaniranje zna da dobar festival mora imati i dobru foru

Kad i gdje?

Balkaniranje počinje u petak, 19. rujna, u Rougemarin Parku i traje sve do kraja mjeseca. Ulaz je slobodan, smijeh obavezan, a apetit – neka bude ozbiljan.