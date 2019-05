'Ne srljajte u brak, cijenite što imate i podupirite jedno drugo'

Tom Hanks (62) i Rita Wilson (62) u 31 godinu braka puno su toga prošli zajedno, njihova ljubav i međusobno poštovanje samo jačaju. Istražili smo što je sve Tom Hanks u brojnim intervjuima rekao o svome braku te koja je pravila za sretan i uspješan brak povremeno znao izdvojiti.

Ne ulazite u brak prije 30. godine

Tom Hanks i Rita Wilson susreli su se tijekom snimanja filma 'Dobrovoljac' 1985. godine, u kojem su igrali zaljubljeni par. Tad su proživjeli romantičnu vezu, no on je već imao suprugu i dvoje djece, a ona zaručnika. Oko tri godine kasnije, Tom se tajno razveo i zaprosio Ritu. Danas kaže da je previše požurio s prvim brakom jer je bio mlad, impulzivan i stalno zauzet poslom. Zato danas misli da brak mora biti svjesna i promišljena, a ne impulzivna odluka. Dakle, morate biti dorasli ulozi bračnog partnera.

2. Poštujte partnerove vrijednosti

Tom Hanks je bio katolik, a Rita Wilson članica grčke pravoslavne Crkve. Budući da je on znao koliko je njoj vjera važna, obratio se na njezinu vjeru.

- Žrtvovao sam nešto za svoju ženu. Rita ima grčke korijene i oni imaju pravoslavnu vjeru. A ja sam bio katolik, pa sam se prije vjenčanja preobratio na njenu vjeru, iz dubokog poštovanja prema njoj i njezinoj obitelji - objašnjava Tom Hanks.

3. Podupirite jedno drugo

Tijekom zajedničkih godina njih dvoje uvijek su se međusobno podržavali. Kad je Hanks 1994. dobio svog prvog Oscara, za ulogu u filmu 'Philadelphijia', s pozornice je zahvalio Riti riječima: 'Ovdje sam samo zato što mi je žena s kojom živim život pokazala što je ljubav i ponavlja to svaki dan!'. Kad je Riti 2015. dijagnosticiran rak dojke, ona je rekla kako se boji kako će ta vijest utjecati na njenog supruga i kako će on reagirati, no njegova podrška i ljubav dovela je do toga da se još više zbliže. Glumac je u toj teškoj situaciji često isticao kako je sve što može u tom trenutku, pokloniti se velikoj hrabrosti njegove supruge. Srećom, Rita je prebrodila bolest čak i bez kemoterapije.

4. Činite male, lijepe stvari za svog partnera

Tom Hanks i Rita Wilson mnogo putuju, a ona ga često prati i na njegovim snimanjima. Čak i nakon 30 godina braka, oni još nastoje iznenaditi jedno drugo nekom sitnicom.

- Gledam svoju ženu kao svoju ljubavnicu i imamo vezu koja nadilazi riječi poput žene, djevojke ili majke. Ne mogu zamisliti svoj život bez nje. Često ostavljam bilješke za nju u blizini telefona ili negdje u kuhinji. Zaželim joj dobar dan i slične stvari. Upisujem joj bilješke pomoću antičkih pisaćih strojeva koje skupljam, a imam ih više od stotinu. Također, često joj šaljem foto izvještaj o svome danu, pa fotografiram sve oko sebe kad nije sa mnom: što jedem, koga sam sreo, s kim popio piće. Vjerujem da joj se to sviđa, jer je tako dio svega - kaže Hanks.

5. Ljubite partnera zbog onoga što ste prošli zajedno

Njih dvoje cijene stvari kroz koje su prošli zajedno. To učvršćuje njihovu ljubav. Američki glumac često govori o tome koliko cijeni suprugu, a možda je to najbolje izrazio ovom rečenicom: 'Ova me žena voljela kad sam bio mršav i kad sam bio debeo. Voljela me s kosom, i ćelavog. Znam da me voli takvog kakav jesam i to je razlog zbog kojega sam sretan čovjek'.

6. Najvažnije je pronaći pravu osobu

Novinari često pokušavaju otkriti tajnu Hanksova dugog i snažnog braka, a on se samo nasmije i kaže: 'Tajna sretnog braka je samo u tome što sam oženio pravu ženu. Imao sam sreće s prekrasnom Ritom Wilson' - kaže sretni suprug jedne jako sretne supruge.

