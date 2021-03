Česte svađe i nesuglasice razaraju vezu, no još pogubnije je učestalo susprezanje emocija koje, kad kap prelije čašu, završava 'eksplozijom'. Gotovo se svi pasivci koji prešućuju partneru da ih nešto muči, prije ili poslije, pretvore u agresivce.

Kako biste na vrijeme uspjeli spriječiti erupciju negativnih emocija, uhvatite se što prije u koštac s problemima koji nikako ne smiju završiti ispod tepiha. Psiholozi i stručnjaci za veze izdvojili su nekoliko takvih kritičnih točaka koje svi parovi trebaju staviti na dnevni red žele li izbjeći nesuglasice te svoj brak učiniti kvalitetnijim.

Na popisu spornih tema koje su česti okidač za svađu našla su se djeca, novac te postupci članova obitelji i, naravno, njegove mame i prijatelja koji nju duboko vrijeđaju, a on ih ne primjećuje.

Formule za svađu

Partneri se najčešće svađaju i zbog pisanja poruka tijekom razgovora te previše vremena provedenog za računalom ili na poslu, ali i zato što svi kućanski poslovi te briga za djecu završe na leđima jednog partnera.

Žene izluđuje i stalno gunđanje supružnika te to što im se partner žali na zdravstvene probleme, a pritom ne želi ići liječniku. Jer umjesto liječniku, muškarci se u pravilu na zdravstvene probleme žale svojim suprugama. Ako ste umorni od njegova kukanja, pokušajte otkriti razlog zbog kojega vaš partner izbjegava odlazak k liječniku.

Ako se, što je najčešći slučaj, boji loših vijesti, razgovarajte s njim o medicinskim tretmanima kojima se njegovi zdravstveni problemi mogu popraviti. Ne zaboravite mu ponoviti da ga volite i da brinete - to će mu biti dodatan motiv da se pobrine o svom zdravlju. Nipošto ga ne napadajte i ne omalovažavajte njegovu zabrinutost jer će tada samo ignorirati realne zdravstvene opasnosti.

"Samo radiš i radiš, uopće ne misliš na obitelj i vezu"

Vaš suprug možda radi prekovremeno kako bi opstao na nemilosrdnom tržištu rada ili jednostavno zato što uživa u poslu. Ako se zbog toga osjećate usamljeno, nemojte mu reći: 'Prestani tako puno raditi' jer mu time šaljete krivu poruku da ne poštujete njegov trud i rad. Priznajte da vam nedostaje! Možete ujutro ustati pola sata ranije te zajedno popiti kavu.

'Ti stalno prigovaraš'

Svatko ponekad ima loš dan, no kad i ustanete na lijevu nogu, ne trebate se iskaljivati na supružniku. Kad vaš partner ima jedan od takvih dana te prigovara za sve i svašta, budite dobar slušatelj, ne samo nekoliko minuta. Nakon što on kaže što mu je na srcu, uputite ga na svjetliju stranu priče.

'Hoćeš li se odlijepiti od mobitela?'

Vratite li se kući i shvatite da se za pažnju morate boriti s računalom ili s mobitelom, skočit će vam tlak. Umjesto da ga strijeljate pogledom, otvoreno mu recite da se osjećate zapostavljeno. Dogovorite pravila da, npr., isključujete mobitele tijekom objeda ili bar na jedan sat navečer.

'Sve je na meni'

Žena nosi tri kuta kuće, no nerijetko i čitavo kućanstvo. Ako osjećate da vam partner ne pomaže dovoljno, razgovarajte prije no što krenete u napad. Konkretno iznesite zahtjeve i navedite poslove koje bi on trebao napraviti. Ako ponekad i zaboravi, smireno ga podsjetite.

'Zanimam te samo kad želiš seks'

Intimu najviše kvari ako on emocije pokazuje isključivo kada želi seks. Bez stalnog pokazivanja osjećaja žene se osjećaju nevoljeno te postaju uvjerene da ih partner iskorištava isključivo za fizičke užitke. Počne li svaku nježnost tumačiti kao jeftinu uvertiru za seks, žena će, čim joj se on približi, postati napeta. Stručnjaci predlažu - odredite noći bez seksa kad će on pokloniti pažnju te pokazati da vas voli i kada nema šećera na kraju.

'Ne ruši mi autoritet pred djecom'

Djeca će teško ozbiljno shvaćati mamu ako tata nadglasa njezine odluke. Objasnite mu da u odgoju i vi i on morate biti na istoj strani. Možete raspravljati o stilu odgoja u četiri oka, no pred djecom uvijek budite složni.

'Ne možeš dopustiti...'

Netko od suprugove obitelji ili njegov dobar prijatelj su vas uvrijedili, a on nije stao u vašu obranu. Gotovo sigurno je razlog to što on vjerojatno nije ni primijetio tu iskru te ne zna da ste na nekog ljutiti.

'...da se tvoja mama tako ponaša'

Ne ponašajte se prema partneru kao da je odgovoran za postupke svoje obitelji ili prijatelja. Otvoreno mu objasnite zašto ste se uzrujali te pronađite način kako da slične probleme eliminirate u budućnosti.

'Rasipaš novac' ili 'Koji si ti škrtac'

Strastveni potrošači žele uživati u plodovima svog rada, a štedljivci grade osjećaj sigurnosti. Imajte na umu da energiju ne treba trošiti na odavno potrošene kune ili škrte postupke. Usredotočite se na budućnost i razradite strategije. Odredite koliko možete trošiti, a za sve iznad toga morate se savjetovati s partnerom.