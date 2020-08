Ne toliko očiti razlog: Pregorjeti možete i zbog vlastite ambicije

<p>Potpuna psihička iscrpljenost se može manifestirati na mnoštvo načina, fizičkih i mentalnih, a može ju biti i teško prepoznati prije nego što postane ozbiljna. Ključ je u tome da je bolje spriječiti nego liječiti i stoga se treba boriti se protiv stresa.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vježba disanja</p><p>Prema reiki majstoru <strong>Kelseyju Patelu</strong>, postoji temeljni, ponekad pogrešno interpretirani, signal za razmatranje, a to je nezdrava ambicija.</p><h2>Kako se stres može prikriti kao ambicija?</h2><p>Vodeći faktor mentalnog izgaranja je produljeni stres, ali može biti teško prepoznati te okidače, posebno ako su možda prerušeni u ambiciju.</p><p>Lagano preklapanje između ambicije i iscrpljenosti je ključ za prepoznavanje vašeg izgaranja. U pogledu na to kako to izgleda u praksi, evo sjajnog primjera: 'Možete osjećati da uvijek ima više posla'. Čak i nakon napornog radnog dana, jezivi osjećaj vas može preplaviti, a to je da niste učinili dovoljno.</p><p>Uz to, vaš um vodi 'trku'. Na primjer, možete krenuti u brainstorm, a niste ni završili zadatak prije ili ste ga tek završili. Kad se to dogodi, vaš stav prema radu može imati suprotan učinak, ostavljajući vas neispunjenim i preopterećenim. Mentalna iscrpljenost kod nekih ljudi može dovesti do neadekvatne uspješnosti u poslu i nezadovoljstva.</p><p>Dakle, sljedeći put kada se uhvatite u pokušaju pokretanja drugog projekta čim završite onaj prethodni, pokušajte pažljivo napraviti pauzu da očistite glavu i priznate si uspjeh za završeni zadatak. Važno je prepoznati svoje male pobjede tijekom dana, jer to može dovesti do osjećaja zadovoljstva i optimizma u vašoj svakodnevnoj rutini. Zapravo, pauza je jedan od mnogih načina kako se mentalno ne iscrpiti.</p><p>Mentalna iscrpljenost je postupan proces i može se samoinicirati. Ako smatrate da ste vrhunski ili čak stalni multitasker, razmislite izlažete li se dobrovoljno višku stresa i pritiska na sebe. Na taj način možete bolje upravljati sa pregaranjem prije nego što postane ozbiljno. Ostvarite svoje ciljeve i ambicije na zdrav način, a ne da se osjećate nepovezano i neispunjeno, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/underlying-sign-that-you-may-be-facing-mental-burnout-from-reiki-master" target="_blank">Mind body green.</a></p>