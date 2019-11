Ne traže pomoć: Gotovo pola milijuna djece pati u tišini...

Gotovo pola milijuna mladih koji su zabrinuti zbog svojih osjećaja ili ponašanja, trpe u tišini, kaže dobrotvorna organizacija The Children's Society. Dodaju kako bi njihovo psihičko zdravlje mogla ugroziti nemogućnost da dobiju pomoć.

Naime, to je pokazalo ispitivanje nad 2300 djece u dobi od 10 do 17 godina. Osam posto njih reklo je kako su tjeskobni, ali i kako nisu potražili pomoć.

Bliskoj obitelji obratilo se za pomoć 77 posto ispitanih, 38 posto povjerilo se prijateljima, a 36 posto odrasloj osobi u školi.

Organizacija The Children's Society iz Velike Britanije koristila se državnom statistikom i procijenila da se s emocijama bori 464.000 djece.

Rijetka djeca su se obratila dobrotvornim ustanovama za mentalno zdravlje ili policiji.

Jedna djevojka (17) rekla je kako nikad nije tražila pomoć jer je mislila da s njom nešto nije u redu.

- Ako se bilo koje dijete brine zbog svojih emocija ili ponašanja, ono ne bi trebalo trpjeti u tišini. Strašno je da tako velik broj djece kojoj je očito potrebna pomoć, to uopće ne govori nikome - rekao je Mark Russell iz The Children's Society. Dodaje kako se radi na razbijanju stigme te da je to prepreka mladima da potraže pomoć.

Nedavno je ista organizacija studijom pokazala kako psihologu odlazi 110.000 mladih godišnje i da smatraju kako njihovi problemi nisu dovoljno ozbiljni.

