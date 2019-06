Savjeti psihologa: Ove stvari ne biste smjeli govoriti djetetu

Svaki roditelj barem je jednom rekao nešto zbog čega je požalio, jer je dijete bilo ljuto, povrijeđeno ili zbunjeno. Stručnjaci tvrde kako riječi ostavljaju duboki trag, mnogo veći nego što ljudi ponekad misle.

- Riječi za djecu mogu biti konstruktivne ili destruktivne pa mudro birajte što ćete reći pred djetetom. Nešto što se odraslima čini bezazleno, može utjecati veoma loše na dijete - kaže psihologica Jill Whitney.

Donosimo rečenice koje ne biste smjeli reći djetetu jer će na njega utjecati demotivirajuće i otkrivamo što reći da se osjećaju bolje.

Požuri, prespor si!

Kad se dijete ujutro oblači za školu, često može biti sporo. No, pritiskati ga da bude brže je pogrešno. Iako kasnite, nemojte povisiti ton i zapovijedati djetetu jer to neće biti motivirajuće. Umjesto toga, potražite mirniji način da ubrzate stvari. Na primjer, predložite igru utrkivanja u oblačenju jer će ga to potaknuti da bude brže.

Ostavi me na miru

Svaki roditelj treba vrijeme za odmor. Ipak, ne biste trebali reći djetetu da vas smeta. Djeca vole biti priznata pa ih to može jako zasmetati. Odgovorite na prikladniji način i zabavite ih dok se želite odmarati. Dajte im zadatke za njihovu dob koja ih veseli. Možete im i reći kako imate nešto važno za obaviti te im predložiti da se igraju dok ne završite. No, ako im obećate da ćete se nakon toga baviti njima, to i ostvarite.

Zašto ne možeš biti kao tvoj brat/sestra?

Prirodno je uspoređivati svoju djecu, ali ne biste trebali dopustiti da vas čuju. Time promičete nezdravu konkurenciju i djeca se možda ne osjećaju dovoljno dobro.

To znači da želite da vaše dijete bude netko drugi kada ga usporedite. Osim toga, psiholozi tvrde da usporedbe vjerojatno neće promijeniti ponašanje, nego da ćete samo pritiskati dijete da učini nešto za što ne želi ili nije spremno, potkopavajući njegovo samopoštovanje. Umjesto toga, potaknite i inspirirajte svoje dijete o tome što on može učiniti i pohvaliti ga kada učini nešto dobro.

Vježbom do savršenstva

Ne postoji takvo nešto kao savršeno, biti savršen nije dobar cilj jer ne postoji, kaže Betsy Brown Braun, stručnjakinja za razvoj i ponašanje djece. Tako šaljete poruku da se dijete nije dovoljno trudilo i vježbalo. Umjesto toga, kažite kako frustrirajuće i naporno vježbanje može biti i dajte neke primjere stvari koje je dijete istreniralo i poboljšalo.

Foto: Iakov Filimonov

Ja ću ti to dovršiti

Prirodno je da želite dati djetetu pomoći dok završava slagalicu. Na kraju krajeva, ne želite vidjeti vaše dijete tužno. Ali ako prerano skočite, možete potkopati njegovu neovisnost.

Pokušajte dati djetetu da završi projekt kako bi izgradio samopoštovanje. Svako razočaranje je zlatna prilika za vaše dijete da se suoči sa svakodnevnim usponima i padovima. Umjesto toga, pričekajte da najprije zatraži pomoć. Zatim mu postavite pitanja kako bi mu pomogli riješiti problem.

Na dijeti sam

Ako brinete o svojoj težini, zadržite je za sebe. Razgovor o fizičkom izgledu može dovesti do toga da vaše dijete razvije nezdravu sliku tijela. Ako vide da se borite s načinom na koji izgledate, oni mogu zamisliti da moraju izgledati na određeni način.

Zato što sam ja to rekao

Kad ste u žurbi, izgovarate ovu frazu, ali pokušajte je izbjegavati. Možete reći nešto poput: 'Znam da se danas želite igrati vani. Prvo morate završiti domaću zadaću. Kako bi bilo da se igramo vani poslije? Ponudite i poticaj za dovršenje zadatka.

Recite mu: 'Bilo bi od velike pomoći obitelji ako bi mi pomogao počistiti. Ako ih sakupite, možete se ići nakon toga igrati. To će ih više zainteresirati nego da pokazujete svoj autoritet.

Napravio bih sve za tebe

Možda se osjećate kao da radite sve za njih - kuhanje, ali nemojte im to predbacivati. Ne očekujte ​​da će vam to vratiti iznimnom zahvalnošću ili dobrim ponašanjem. Na primjer, dijete možete naučiti zahvalnosti tako da pohvalite svog supružnika: 'Kakva ukusna večera! Puno hvala, tata'. Djeca će tako naučiti da je lijepo nekome zahvaliti za nešto.

Nije to toliko strašno

Možda vam se ne čini važnim da vaše dijete nije pozvano na rođendan od njegovog prijatelja iz vrtića ili škole, ali to je za njih velika stvar. Ako to omalovažavate, pokazujete da ne razumijete kako se dijete osjeća. čineći je posramljenom ili zbunjenom. Nemojte suditi, samo pokušajte suosjećati.

Ti si lažljivac

- Čak i ako dijete uzme novac iz novčanika, povišeni ton će ga natjerati da se osjeća kao da je osobno napadnut. Saznajte zašto je lagao umjesto da ga optužujete i otvoreno razgovarajte - kaže pedijatar Edward Kulich. Radije recite da vam se moglo obratiti ako nešto treba, ali ne i da ste ljuti. Uvijek pokušajte potaknuti razgovor.

Budi oprezan

Te riječi mogu imati suprotan učinak i veća je vjerojatnost da će se dijete glupirati. Radije recite: 'Već si bila sama kod prijateljice. Bila si dobra i znam da to možeš'. Psiholozi tvrde da će to izgraditi djetetovo samopoštovanje i poboljšati vaš odnos.