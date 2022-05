Ne uzimajte partnera 'zdravo za gotovo': Top 7 načina kako mu pokazati da ga jako volite

Glavna pritužba većine parova u vezi svodi se na to da se njihov partner ne osjeća cijenjenim. Tako je lako uzeti jedno drugo 'zdravo za gotovo' i uhvatiti se u ustaljenom obrascu ponašanja u kojem, između ostalog, ne izražavate svoju zahvalnost jedno drugom. Sljedeće što se dogodi je da se onaj kojeg toliko volite osjeća nevoljeno, nevidljivo i necijenjeno.

Postoji nekoliko koraka koje možete poduzeti kako biste dokazali svoju ljubav i zaista pokazali zahvalnost za sve što vaš partner čini.

Prvi korak je da razmislite o svim posebnim stvarima koje vaš partner čini za vas - ne samo o fizičkim stvarima poput iznošenja smeća ili pripremanja vaše omiljene večere. Razmislite o načinu na koji su osjetljivi na vaše osjećaje; o tome kakvi su roditelji; i što vas je uopće navelo da se zaljubite u njih... I male, kao i one velike, stvari su te koje se računaju - sve se računa - one pomažu u definiranju naših odnosa, a prisjećanje i spominjanje tih stvari može spriječiti da se vaš partner osjeća 'zdravo za gotovo'.

Kada sve ovo budete imali na umu, bit će vam jako lako cijeniti partnera i pokazati mu koliko vam znači sve što čini za vas. Uostalom, nema boljeg načina da dokažete da nekoga volite nego da mu pokažete da ga doživljavate i vidite svaku sitnicu koju čine kako bi vaš, i vaš zajednički, život učinili boljim.

Sedam načina da dokažete da nekoga volite:

1. Recite 'hvala' puno puta...

Potrudite se uvijek reći 'hvala' jedno drugome - neka to bude svaki put kada vaš partner učini nešto promišljeno za vas - i naizgled male stvari. Pokupili su prljavu čarapu koja je ispala iz korpe, zgrabili su vaš omiljeni zalogaj na putu kroz trgovinu... Hvala im!

2. Oslonite se na komplimente

Svatko voli pozitivno pojačanje. Davanje komplimenata partneru za određene ljubaznosti koje čini zasigurno će mu dati do znanja da ga cijenite. Nemojte samo zahvaljivati ​​na, primjerice, organizaciji nečega - pohvalite njihove sposobnosti. Ako se vaš partner, na primjer, jako trudi kako bi opskrbio vašu obitelj čak i ako vi radite, 'hvala' je sjajno - a još je bolje pohvaliti njegovu predanost ili koliko je dobar u svom poslu. To mu stvarno pomaže da se osjeća viđenim.

3. Učinite nešto što im je važno

Da, lijepo je iznenaditi ženu cvijećem bez posebne prilike, zbog toga će se osjećati posebnom i cijenjenom. Ali možda ona baš i ne voli cvijeće, možda bi radije da se pojaviš s kolačićima, ili možda da odvojiš vrijeme za pranje suđa. Mnogi muževi griješe pretpostavljajući da bi njihova žena željela mali dar, dok bi u stvarnosti tih 10 minuta koje ste proveli kupujući cvijeće možda bilo bolje potrošiti na skidanje malog tereta s njezinih ramena. Također, mnogi momci imaju određene stvari koje bi voljeli, a ignorirale smo ih. Na primjer, ako je vaš suprug ikada rekao kako voli kad možete jednostavno sjesti zajedno nakon večere i gledati Netflix - to je nagovještaj - želi da to više radite s njim. I iako možda imate stvari koje biste radije radili, recite mu da znate da mu se to sviđa i da biste i vi to voljeli učiniti s njim. Usrećite svog partnera!

4. Pokušajte prestati biti dosadni

Potrudite se poraditi na svim navikama koje nerviraju jedno drugo kako bi vaš partner znao da ste svjesni međusobnih osjećaja. Na primjer, ako vašeg supruga uznemiri kada gledate u telefon za vrijeme večere, potrudite se isključiti telefon i odložiti ga. Ako vaša žena mrzi kada ostavljate vrećice čaja na stolu u blagovaonici, prestanite s tim... Promjena ovakvih 'dosadnih' sitnica pokazuje da svog partnera ne uzimate zdravo za gotovo i predstavlja krajnji izraz uvažavanja.

5. Recite im 'volim te'

Najbolji način da dokažete svoju ljubav je da im kažete da ih volite - s osjećajem. Ovo može izgledati jednostavno, ali parovi često zaborave ili se muče izgovoriti ove dvije riječi. Čuti ih sa punim značenjem, i osjećajem, može promijeniti stvar. Pogledajte partnera u oči, nasmiješite se, flertujte i zadržite im pogled izgovarajući ove riječi.

6. Recite svom partneru zašto ga volite

Lako je reći 'volim te', ali da biste dokazali svoju ljubav i pokazali nekome da ga cijenite, morate mu reći zašto. Zaljubili ste se u tu osobu s razlogom. Pametni su, duhoviti, jaki, slatki, nježni, suosjećajni... - nasmijavaju vas, čine da se osjećate sigurno... Ovakve stvari izgovorene naglas ponekad znače mnogo više od pukog mrmljanja 'volim te'.

7. Držite se njih

Kada dođu teška vremena, pokažite svoju lojalnost partneru i zahvalite mu što vam je odan. Prigovara li vam netko, primjerice iz obitelji, o lošim navikama vašeg muža - uključite se, stanite na stranu svog partnera. Supruga je ljuta na kolegu - morate stati na njenu stranu kada vam to govori, naljutite se u njezino ime, recite joj da je zaslužila bolje. Ako se vaš partner razboli ili prolazi kroz težak period, ostanite uz njega. Može biti lako povući se pa čak i postati ogorčen, uostalom, navikli ste na njihovu pažnju i pomoć, ali oduprite se tom porivu u nesretnim trenucima. Ne možete dokazati svoju ljubav ili pokazati svoju zahvalnost ako ih se ne pridržavate. Zapravo, odlaženje kada stvari postanu teške je suprotno od cijenjenja osobe koju volite, prenosi YourTango.

