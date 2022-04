4 su očigledna znaka da biste trebali raskinuti ljubavnu vezu i potražiti sreću negdje drugdje

Postoje znakovi da biste trebali raskinuti vaš odnos, umjesto držati ga se čvršće. Kad bi vam rekli da sada morate prekinuti s partnerom jer ste imali toksičnu vezu koja je bila nezdrava, kako biste reagirali? Ako bi vaš odgovor bio u stilu da biste smireno rekli svom partneru da, iako vam je jako stalo do njega/nje, jednostavno niste najbolji ljudi jedno za drugo - onda ste emocionalno zrela odrasla osoba! Ali ako bi vaša reakcija bila više od dahtanja, plakanja, ili poriva da svom partneru pošaljete hrpu starih fotografija kako biste ga podsjetili koliko biste vi mogli biti sretni, to je loša vijest.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vrijeme je da odrastete i budete realni o tome kakav je vaš odnos trenutno, a ne kakav bi mogao biti u budućnosti. Romantične veze su daleko najnelogičnija područja u našim životima. 'Biti zajedno' temeljimo na tome da 'osjećamo nešto', a vjenčanje na 'znanju da je ona/on ta' - možemo li biti nejasniji?!

Često budemo toliko zaokupljeni kako bi sve trebalo izgledati, da ne možemo vidjeti očiti 'natpis na zidu', odnosno trenutno i realno stanje. Umjesto toga, ignoriramo znakove nezdrave veze, svoje odnose tretiramo kao drugi posao i nastavljamo putem koji će nas samo dovesti do nesreće. Zašto?

Možda je ideja o tome da ste sami zastrašujuća, ili stvarno vjerujete da je osoba s kojom ste toliko dobra koliko to može biti. Ili, možda vam je doista stalo do te osobe, ali osjećate da bi zaljubljenost ipak trebala drugačije izgledati. Kakva god bila osnova vašeg straha, zbog toga ne vrijedi ostati u vezi. Vaše vrijeme je dragocjeno i ne biste trebali ulagati u nekoga osim ako vas taj netko istinski usrećuje i dodaje vrijednost vašem životu.

Ako imate osjećaj da nešto nije u redu, ali ne možete baš vjerovati svojoj utrobi, onda pazite na ova četiri znaka koja ukazuju na to da je možda vrijeme da krenete dalje:

1. Sve je intenzivno

Mnoge veze emocionalno iscrpljuju, ali ne bi trebale biti takve cijelo vrijeme. Ono što je obično znak emocionalne nestabilnosti često se miješa sa strašću, romantikom i žarom trenutka. Te stvari jesu s vremena na vrijeme dobre u vezi, ali ako se svaki dan osjećate 'intenzivno' u negativnom kontekstu, onda je vjerojatno vrijeme da odustanete i odmorite se.

2. Ili, sve je dosadno

Ako je vaš zajednički život postao toliko 'zamoran', odnosno rutinski, možda je vrijeme za preispitivanje. Odnose se može spasiti od monotonije, ali samo ako su obje strane spremne uložiti trud. Ne možete biti jedini koji planira izlaske i pokreće spontane intimne sesije. Ako ste bili dovoljno glasni o tome da želite da vaš partner uloži više truda, a još uvijek ne vidite promjenu, onda je to zato što on to ne želi. I da - zaslužujete bolje.

3. Manipulirate stvarima da biste dobili ono što želite

Ponekad smo uhvaćeni u vlastitu ideju kako bi savršena veza trebala izgledati i zaboravimo se usredotočiti na ono što imamo. Ako otkrijete da lažete, izvrćete riječi ili se pretvarate da ste povrijeđeni - emocionalno ili fizički - kako biste privukli drugu osobu da obrati pažnju, onda je vrijeme da se povučete. Pokušajte se voditi iskrenošću da shvatite jeste li zadovoljni svojim partnerom takvim kakvim stvari stoje. Zapamtite, što više pokušavate kontrolirati situaciju - manje ćete biti sretni.

4. Ljubav dobivate samo ako je zahtijevate

Nikada ne biste trebali uvjeravati svog partnera da voli ili želi provoditi vrijeme s vama. Ako su najjednostavnije stvari kao što je primjerice pokupiti vas iz zračne luke ili zajedno pogledati film borba, onda je vjerojatno vrijeme da odustanete. Umjesto da udarate i vrištite za ljubav koju želite, pustite ih. Nastavak veze samo bi spriječio vas i vašeg partnera u pronalaženju boljeg partnera, prenosi YourTango.

Najčitaniji članci