Princ William ne voli nakit, ne nosi čak ni vjenčani prsten, a tu je odluku donio na samom početku braka s Kate.

- Nije miljenik nakita, to je zapravo njegova osobna odluka i to je to - objavila je Palača, piše Marie Claire.

Ovo, doduše, nije ništa čudno za kraljevsku obitelj, prsten nikad nije nosio ni princ Philip.

Prince Harry je jedan od rijetkih koji nosi svoj vjenčani prsten, jednostavno dizajniran ring.

Iako princ William ne nosi svoj vjenčani nakit, Kate se rado kiti ne samo novim, već i naslijeđenim kreacijama.

Često nosi slavni prsten sa safirom od 12 karata, koji je naslijedila od princeze Diane.