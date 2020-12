- Malo su zabrinuti zbog nekih stvari koje radim, no ipak mislim da su i pomalo ponosni na mene - ka\u017ee. Ina\u010de, Mike treninge uglavnom radi u kalistenici, tehnici treninga koja je usmjerena na to da nau\u010dite svladati vlastitu tjelesnu te\u017einu, koriste\u0107i minimalnu opremu.

- Trening i vje\u017ebe koje\u00a0radim smatram najbolje odra\u0111enim vani u \u0161umi, na pla\u017ei, u parku,\u00a0bilo gdje. Uvijek postoji\u00a0drve\u0107e\u00a0za penjanje, kamenje ili cjepanice s kojima se mo\u017eete 'poigrati' - ka\u017ee. A najhladnije mjesto na kojem je trenirao bilo je na - Islandu.\u00a0

- Bilo je to, na pla\u017ei, u sije\u010dnju, kad\u00a0je temperatura bila oko -12 stupnjeva Celzijusa.\u00a0Zapravo sam kratko plivao u moru s ledenim santama - pri\u010da. To nije bio jedini put da pliva u tako hladnim vodama, jer se i u svome vrtu svakodnevno tu\u0161ira hladnom vodom. Inspiracija mu je\u00a0Wim Hof, poznat kao Ledeni \u010dovjek, ina\u010de\u00a0\u00a0ekstremni sporta\u0161 iz Nizozemske poznat po svojoj sposobnosti da podnese temperature smrzavanja.

- Vjerujem da hladna voda nudi brojne prednosti, uklju\u010duju\u0107i bolju dobrobit, ja\u010da imunolo\u0161ki sustav, pobolj\u0161ava san i mo\u017ee vam pomo\u0107i da imate stvarno pozitivno razmi\u0161ljanje. Poma\u017ee mi da izazovem sebe - poja\u0161njava za\u0161to ne odustaje od tih izazova.

No, mnogi stru\u010dnjaci ka\u017eu da najbolji rezultati ne dolaze od\u00a0hladnog tu\u0161a ili kupke, ve\u0107 onda kad se\u00a0\u00a0izmjenjuju topla\u00a0i hladna\u00a0voda. Tako studija koju je\u00a0 2016. objavio Akademski medicinski centar u Amsterdamu, pokazuje da\u00a0 je svakodnevno tu\u0161iranje vru\u0107im i hladnim tu\u0161em smanjilo odsutnost radnika s posla zbog bolesti za \u010dak 30 posto.\u00a0

Uz ljubav prema otvorenom, Mike ka\u017ee da i da njegova prehrana 'nije komplicirana, ve\u0107 samo dobro uravnote\u017eena' te\u00a0\u00a0puna dobrih nezasi\u0107enih masnih kiselina. Ne koristi prera\u0111ene namirnice i misli da je jako va\u017eno biti dosljedan u tome.\u00a0

Ina\u010de, trenutno dr\u017ei te\u010daj\u00a0 kalistenike, zajedno s naprednim treningom s loptama\u00a0u teretani, putem LiveNOW\u00a0virtualne platforme za fitnes sa sjedi\u0161tem u Velikoj Britaniji.

- Stvarno u\u017eivam voditi virtualne sesije i dijeliti svoje iskustvo i znanje s mnogo mla\u0111om publikom - ka\u017ee. On sam ne bavi se dizanjem te\u0161kih utega te ina\u010de najradije radi kardio vje\u017ebe. Ka\u017ee kako nikad\u00a0nije kasno za po\u010detak vje\u017ebanja da bi se odr\u017eavala kondicija, bez obzira na dob. Tako\u0111er, svatko treba odabrati program koji mu najbolje odgovara.\u00a0

- Po\u010detnicima predla\u017eem da krenu s hodanjem. Besplatno je, potrebno je vrlo malo opreme, samo udobne cipele i vani ste na svje\u017eem zraku s prirodom - pri\u010da djed koji je pretr\u010dao nekoliko maratona, natjecao se na priredbama Tough Mudder, penjanju po stijenama, a u slobodno vrijeme je model, pi\u0161e Daily Mail.\u00a0

Ipak, Mike vje\u017eba najmanje dva sata dnevno kako bi odr\u017eao isklesano tijelo.\u00a0Najve\u0107i kompliment koji je ikad dobio uputila mu je\u00a0 mu je\u00a0 olimpijska prvakinja Dame Kelly Holmes, koja trenira u istoj teretani kao i on, kad je\u00a0zatra\u017eila da odr\u017ee zajedni\u010dki trening. Rekao je da mu je to najve\u0107e priznanje koje je ikad mogao dobiti.

- Nadam se da \u0107u, \u010dak i kad visoke\u00a0godine uzimaju danak, i dalje mo\u0107i prona\u0107i neku vrstu kondicije i aktivnosti kojima \u0107u se baviti, jer ne namjeravam nikad prestati s aktivnostima - zaklju\u010duje.\u00a0

Planinari, trči i pliva u ledenoj vodi, i sa 67 još uvijek oduševljava mišićima

Mike Millen, 67-godišnji djed dvoje unuka, već je 20 godina osobni trener i drži tečaj kalistenike - vrste treninga kod kojih se koristi vlastita tjelesna težina, a najradije trenira u prirodi

