I u našoj praksi otprilike je trećina žena koje lani nisu obavile redovan ginekološki pregled radi epidemije. To se posebno osjetilo u veljači, ožujku i travnju, na samom početku pandemije korona virusa, kad su ljudi općenito često odgađali preglede jer su se bojali infekcije.

No, kako su uvedene mjere zaštite i žene se uvjerile da se pregled može obaviti uz poštivanje tih mjera, u zadnje vrijeme smo primijetili da mnoge žene nadoknađuju to što su propustile - kaže ginekolog doc. dr. sc. Ivan Fistonić, komentirajući pisanje američkih medija o tome da je lani oko 28 posto žena preskočilo preventivni ginekološki pregled.

Rezultati istraživanja koje je provela američka organizacija za borbu protiv ginekoloških karcinoma 'The Eve Appeal' pokazala je da je, među ženama koje su lani preskočile ginekološki pregled oko petina njih to učinila zbog straha od infekcije korona virusom, dok je 10 posto njih mislilo da se pregledi ionako ne održavaju zbog lock downa, piše portal Yahoo.

U Hrvatskoj tim razlozima vjerojatno treba dodati i potrese koji su bitno poremetili našu svakodnevicu i doveli do toga da zanemarimo puno važnih stvari. Pritom treba naglasiti da će ženama s potresom direktno pogođenih područja zdravlje vjerojatno još neko vrijeme biti iza nekih drugih prioriteta, barem dok ne riješe krov nad glavom.

Fistonić dodaje kako je preskakanje pregleda svakako loše, jer će dovesti do toga da se u redovnom screeningu na vrijeme otkriju promjene za koje je posebno važno da se otkriju u što ranijem stadiju, kad su i šanse za izlječenje najveće. To bi s vremenom moglo dovesti do toga da imamo gore rezultate u liječenju bolesti reproduktivnog sustava.

- Zato je iznimno važno podsjetiti žene da pregled koji su odgodile treba obaviti što prije, odnosno da se to odgađanje ne bi smjeli protegnuti i na ovu godinu - upozorava Fistonić.

Stres povećava rizike

- Osobno ne radim s pacijenticama preko HZZO-a, već sa ženama koje plaćaju pregled i inače su svjesne toga koliko je važan, pa ne mogu reći da bilježim značajan pad broja preventivnih pregleda, no bilježi se pad i to posebno među pacijenticama 60 plus, koje već imaju određene komorbiditete i problem je ako ih ne pratimo redovno - kaže ginekologinja dr. Ulla Marton.

- Također, trebamo biti svjesni da stres koji prolazimo zbog pandemije i potresa nosi posljedice po zdravlje. Tako u praksi češće bilježimo disfunkcionalna krvarenja koja se mogu povezati sa stresom. Posebno su važni i pregledi dojki, jer stres može biti okidač kancerogenih promjena - upozorava dr. Marton. Dodaje kako osobno nije zabilježila veći pad kad su u pitanju preventivni pregledi, no žene često odgađaju laboratorijske pretrage.

- Mnoge zbog straha od infekcije općenito izbjegavaju odlazak u medicinske ustanove, a posebno u laboratorije, jer im se čini da se tamo ne može organizirati rad u skladu s mjerama zaštite, tako da često dobijemo poruku da će laboratorijske pretrage odgoditi. To nikako nije doro i vjerujem da ćemo se zbog toga sustavno suočiti s posljedicama toga sustavno suočiti kroz neko vrijeme - zaključuje dr. Marton.

Ako možete, ne odgađajte!

U ovom trenutku nemamo sustavnih podataka o tome kakav je opći trend vezano uz preskakanje preventivnih pregleda, no i mi smo ga primijetili, kaže doc. dr. sc. Mario Podgajski, ginekolog iz Klinike za ženske bolesti i porode u KB Merkur.

- Primijetili smo taj trend kad su u pitanju preventivni pregledi, no imamo i puno veći: I sam vodim određeni broj žena koje imaju dijagnozu, pa čak i trudnice, koje nisu dolazile na redovite preglede jer su imale epidemiološku situaciju zbog koje to nije bilo moguće. Tako je bilo žena koje su imale bliski kontakt s ukućanima ili članovima obitelji koji su bili pozitivni na koronu, pa su bile u izolaciji i zbog toga nisu dolazile preglede. To bi nam se kroz neko vrijeme moglo pokazati kao ozbiljan problem - kaže dr. Podgajski.

No, dr. Fistonić dodaje kako žene koje imaju razvijenu svijest o tome da moraju brinuti o reproduktivnom zdravlju najčešće i nadoknade eventualnu odgodu pregleda iz bilo kojih razloga.

- Vjerujem da njih zapravo i ne treba podsjećati na to, dok i dalje imamo određeni broj žena koje na preglede idu vrlo neredovito i zapravo je puno važnije raditi na njihovo