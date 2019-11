Žene, prepoznajte pet znakova da tijelo prelazi u menopauzu

Simptomatologija koja se javlja u našem podneblju oko 50. godine, zapravo je odličan poticaj zbog kojeg se žena javlja svom liječniku, pojašnjava doc.prim.dr.sc. Ivan Fistonić, spec. ginekologije i opstetricije te subspecijalist humane reprodukcije u Institutu za žensko zdravlje pojašnjavajući kako mediji imaju veliku ulogu u naglašavanju potrebe za liječničkim konzultacijama u ovom najosjetljivijem periodu tranzicije.

WomansDay donosi pet simptoma koji će vam ukazati da ste i vi među onim ženama koje upravo proživljavaju tu tranziciju, a dr. Fistonić savjetuje kako suzbiti neželjene simptome u pojedinim situacijama.

1. Neredovita menstruacija

- Neredovita menstruacija je prvi znak promjene zbog kojeg se žene javljaju liječniku, a zatim u razgovoru mogu razjasniti mnoge nepoznanice. Neredovita krvarenja mogu bili obilnija i dugotrajnija što je indikacija za analizu tkiva, najčešće putem neugodnog postupka kojeg kolokvijalno nazivamo kiretažom. Ginekolog će čim dijagnosticira perimenopauzu predložiti prevenciju postavljanjem unutarmaterničnog uloška koji će ukrotiti krvarenja, smanjujući količinu krvarenja i spriječiti nastanak abnormalnosti stanica sluznice maternice koje su nešto učestalije u toj dobi, pojašnjava dr. Fistonić. Ako niste imali menstruaciju godinu dana i više, bez točkastog krvarenja ili pojedinih slabijih menstruacija u međuvremenu, vi ste već ušli u menopauzu. U periodu koji tom prethodi ovulacija se mijenja, pa tako očekujte promjene u trajanju menstruacije i količini krvarenja u kasnim tridesetima i ranim četrdesetima. Iz Klinike Mayo navode kako ste u perimenopauzi kad vam je razdoblje između dvije menstruacije više od 60 dana.

2. Smanjena plodnost

Kako vam se hormoni prilagođavaju novoj situaciji, jajnici stvaraju manje jajnih stanica. To znači da ćete imati puno više teškoća pokušavate li ostati trudni neposredno prije nego ste ušli u perimenopauzu. Smanjena plodnost može se javiti čak nekoliko godina prije vaše posljednje menstruacije, no ti se problemi mogu riješiti hormonalnom terapijom. U Hrvatskoj se za hormonalnu terapiju, pojašnjava dr. Fistonić, odlučuje vrlo mali broj žena.

- Subspecijalisti koji se bave menopauzalnom medicinom će pronaći baš za svaku ženu formule lijekova s minimalnim nuspojavama i rizikom. Svejedno, odaziv je malen. U RH samo 2% ciljne populacije žena koristi hormonsko liječenje u menopauzi. Činjenica je da su rijetke javnozdravstvene akcije u tom smislu. Naime, u onih koje smiju koristiti hormonsko liječenje, značajan je prozor između 50 i 60 godine. U tom vremenu će se uporabom hormonskog liječenja spriječiti mnogi srčano-žilni incidenti, umanjiti pojavnost dijabetesa, osteoporoze te će se očuvati urogenitalno zdravlje, istaknuo je dr. Fistonić.

3. Noćno znojenje i valunzi

- Žene kod kojih je hormonska spirala indicirana su u prednosti pred ostalima, ne samo što će skoro sigurno izbjeći kiretažu već će u trenutku kada nastupe izraziti valovi vrućine biti u prednosti pred onima koje nemaju uložak jer neće morati koristiti hormonsko liječenje na usta i opterećivati organizam, već preko kože sa značajno manjim rizicima, ističe dr. Fistonić upozoravajući kako će mnoge žene u želji da umanje problem valunga posegnuti za biljnim pripravcima.

- I ovdje je potreban izniman oprez jer nisu svi bezreceptni dodaci prehrani bezopasni. Pogotovo u srazu s konvencionalnim lijekovima koje možda žena koristi (antihipertenzivi, antidepresivi itd). Primjerice, žena koja je prerano ušla u menopauzu zbog onkološke bolesti, primjerice izliječila je rak dojke i koristi tamoksifen, za kroćenje valova vrućine i bolnih odnosa zbog suhoće rodnice ne smije koristiti estrogen. Zbog interakcije ne bi smjela koristiti derivate soje ali smije koristiti jedni biljni lijek (ne dodatak prehrani) za vazomotorne tegobe koji je registriran u RH, a to je ekstrakt cimicifuge racemoze. Također, umjesto da povremeno koristi lubrikante, trajnu će lubrikaciju postići tretmanom erbijumskim laserom, navodi dr. Fistonić.

4. Debljanje

Višak kilograma javlja se zbog usporavanja metabolizma do čega dolazi starenjem. Dodatno, stres uzrokuje stalno otpuštanje hormona kortizola koji vodi do nakupljanja masti na trbuhu, pojašnjava ginekologinja iz New Yorka, dr. Alyssa Dweck. Iako perimenopauza sama po sebi nije uzročnik nakupljanja viška kilograma, povezana je s rizikom nastanka dijabetesa tipa 2. Barem tako tvrdi studija objavljena u časopisu Climacteric. U tom slučaju pomaže terapija estrogenom i drugim hormonima kako bi tijelo postiglo ravnotežu. Svakako razgovarajte sa svojim ginekologom ako ste primijetili debljanje, osobito oko trbuha.

5. Glavobolja, omaglice i psihičke tegobe

Kod pojedinih žena javlja se osjećaj umora i zbunjenosti, dok će druge iskusiti simptome depresije koji se češće javljaju kod žena u perimenopauzi nego u općoj populaciji, tvrdi studija objavljena u časopisu Journal of Women’s Health.

- Noćno znojenje i loša kvaliteta sna utječu na osjećaj omaglice, pojavu glavobolje i poremećaje raspoloženja uvjetovane hormonskom neravnotežom, navodi dr. Dwight. Ako ste među onima koji iznenada učestalo zaboravljaju stvari, osjećate snažne glavobolje i teško se koncentrirate na zadatke, ili se čak osjećate depresivno unazad dva tjedna i više, vrijeme je za razgovor s liječnikom.

