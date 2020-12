Postoje razni znakovi koji ukazuju na to da nešto nije u redu "tamo dolje", Velik broj žena brine se i oko izgleda vagine - što je normalno, a što nije. Zbog srama ili straha zanemaruje se intimno zdravlje ili pak bezrazložno opterećuje, a neke će ići tako daleko da će vaginu staviti "pod nož" kako bi je dotjerale. Operacije se rade na velikim i malim usnama, no jesu li one zaista potrebne?

Vodeći britanski ginekolog dr. Ahmed Ismail, objašnjava kako vagine postoje u raznim oblicima i bojama te, osim ako se ne javlja bol ili neugoda, svaka je savršena, piše Daily Mail.

S tolikim naglaskom medija na savršeno tijelo, žene postaju pretjerano analitične, no treba jasno naglasiti što je normalno i zdravo, a Ismail progovara o najčešćim pitanjima i temama svojih pacijentica.

1. Ne postoji vagina savršenog izgleda

2. Ako nema boli, nema potrebe za labioplastikom

Sve vagine se proširuju za vrijeme seksa, a broj odnosa ne utječe na veličinu. Prema studiji na više od 200 žena, vaginalni kanal je u prosjeku dug 9,6 cm (poput veličine sjajila za usne), a širok od 2,5 do 3,5 cm. Žene s širinom oko dva centimetara, najčešće osjećaju bol pri seksu te su realno jedini kandidati za operacije, dok su druge estetske želje samo pitanje taštine i prevladavajućih trendova koji dolaze iz pornografske industrije.

3. Vagina se mijenja s godinama

Veličina velikih usana nema veze s veličinom vagine, a zanimljivost je kako se usne smanjuju kako žena stari. U dvadesetima se vanjske usne smanjuju naspram izgleda u pubertetu, a u 30-ima se najčešće javljaju tamniji dijelovi kože na vagini koji su povezani s hormonalnim promjenama, piše Women's Health. U kasnijoj dobi koža vagine stari na jednak način kao i koža ostalih dijelova tijela uslijed gubitka kolagena, stidne dlake poprimaju sijede nešto kasnije nego kosa...

4. Ne uspoređujte svoju s tuđima

Postoje razlike u izgledu vagine s obzirom na rasu i genetiku, pa primjerice Kineskinje imaju znatno manje izražene vanjske usne i klitoris nego Ruskinje itd. Usporedba nema smisla, a ljepota vagine je kao i ljepota svega drugog - u oku promatrača.

5. Ako je čista i zdrava - savršena je

Vagina se sama čisti, a upravo je to uloga vaginalnog iscjetka, koji je sasvim normalna i uobičajena pojava. Proziran ili bjelkast iscjedak posljedice su promjene hormona te samog čišćenja stijenki, a on ispire bakterije, stare stanice te razne patogene od ulaska u maternicu. Zbog toga ne postoji potreba za korištenjem parfumiranih šampona koji mogu narušiti prirodno kiseli pH.