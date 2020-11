Ne zadržavajte ih: Tijelo mora otpustiti višak vjetrova u sebi

Iako je to sasvim normalan proces, ponekad naši vjetrovi mogu biti glasni i neugodni i upravo iz tog razloga mnogi od nas ih zadržavaju, no to baš i nije tako dobra ideja

<p>U prosjeku čovjek ispusti 'vjetar' 15 puta dnevno. No taj broj može doći i do 40. Uzrok tome je zarobljeni zrak i tjelesni plinovi. No, previše plinova i napuhnut trbuh mogu biti i znak ozbiljnih zdravstvenih stanja. Pritom smrad koji nastaje ne upućuje na određene probleme, nego je rezultat onoga što smo pojeli i plinova koji nastaju u tankom i debelom crijevu tijekom probavnog procesa.</p><p>Zadržavanje vjetrova nije dobro za vas ni za vaše tijelo, a ovo su neki od razloga:</p><h2>1. Vaše tijelo to može ponovno apsorbirati</h2><p>Kad prisilite svoje tijelo da zadrži vjetar, tijelu ne preostaje ništa drugo nego da ga ponovno apsorbira. Tako ćete ga ispustiti kroz dah ili kroz podrigivanje.</p><h2>2. Može dovesti do boli i žgaravice</h2><p>Kad stegnete mišiće kako biste izbjegli puštanje vjetrova, to stvara pritisak u vašem tijelu i može dovesti do boli, probavnih smetnji i žgaravice. Ako to redovito radite, može uzrokovati i otekline u probavnom traktu.</p><h2>3. Utječe na zdravlje debelog crijeva</h2><p>Kada ispustite vjetar time se uklanja pritisak u vašem tijelu. To je dobro za debelo crijevo, a zadržavanje će ga samo nadražiti, što može potaknuti i hemoroide.</p><h2>4. Zbog toga ćete se cijelo vrijeme osjećati naduto</h2><p>Iako je to još uvijek diskutabilno, utvrđeno je da kada zadržavate vjetar sami sebi stvarate dojam brige i nadutosti.</p><h2>5. Možda signalizira gori problem</h2><p>Flatulencija je potpuno normalna i zdrava, a njezin miris zapravo može ukazivati ​​na potencijalne zdravstvene probleme poput intolerancije na hranu i probavnih problema. Izuzetno smrdljivi vjetar može ukazivati ​​na visok udio sumpora u vašem tijelu. Ako imate bolnu flatulenciju, najbolje je obratiti se liječniku.</p><h2>Kako izbjeći glasne i smrdljive vjetrove? </h2><p>1. Izbjegavajte piti gazirana pića jer oni proizvode više plina u vašem tijelu<br/> 2. Jedite manje porcije i polako žvačite<br/> 3. Redovito konzumirajte hranu poput banana, krumpira, žitarica i pšenice kako biste spriječili neugodan miris, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-health/5-reasons-you-shouldnt-hold-in-your-fart-according-to-science-799640/" target="_blank">Bright Side.</a></p>