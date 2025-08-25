Ne zaključavaju se: Veseli život u našem plutajućem sokaku

Ima jedan Brod na Savi, i ne samo jedan, već dva, ali oni nikuda ne plove. Ovaj Slavonski, na lijevoj obali Save, pun je života, dok onaj na desnoj obali polako umire. Slavonski ima i jednu posebnu ulicu, zove se Splavarska ulica, nizvodno od Vijuša do Poloja, a uzvodno od mosta između dva Broda do visećeg rafinerijskog mosta, takvu ulicu nema nitko u Hrvatskoj. Godina je trebala da dobiju ulicu, koju danas iz milja, osim Splavarska, zovu i Slavonski sokak na vodi. Pitali smo zašto ne šokački, a predsjednik Udruge splavara "Čika Mata Marković", Vlatko Lišćuk, kaže kako je reći slavonski širi pojam, jer među njima ima i splavara podrijetlom iz Bosne i Dalmacije.

