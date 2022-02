Odaberite najbolji hobi za vas, na temelju vašeg horoskopskog znaka. Ako slobodno vrijeme provodite kod kuće i to vas čini nemirnim postoji toliko mogućih zabava, a odabir jedne može se činiti kao zastrašujući zadatak. Neka vam horoskop, uz pomoć astrologinje Julie Green, pomogne donijeti odluku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ovan - Zumba

Hrabar i odlučan, pun samopouzdanja, Ovan se posebno ističe u fizičkim izazovima. Dakle, znojenjem će se ovaj vatreni znak opustiti i osloboditi stresa. Zumbin visokoenergetski stil posebno je dobar za one koji vole aktivnost. Zumba trening povećava broj otkucaja srca i potaknut će veliki napredak u kondiciji. Studije pokazuju da intervalni trening brzo gradi kondiciju. A kada je riječ o učenju svih pokreta, snažni Ovan će se bez problema posvetiti svladavanju koreografije, piše MSN.

Bik - Vrtlarenje

Posjeduje njegujuću energiju, koja čini Bika savršenim znakom za početak pripreme i brigu oko vrta. Bilo da sadi cvijeće, povrće, začinsko bilje ili neku kombinaciju, Bikovo strpljenje će se isplatiti kada to sjeme počne cvjetati. Set vrtnog alata ima sve što vam je potrebno za početak vrtlarstva. Bik voli dobar dizajn i vjeruje da čak i korisni predmeti trebaju biti lijepi, a bit će vrlo zadovoljni kada počnu ubirati plodove vlastitoga rada.

Blizanci - Učenje novog jezika

Što više jezika govorite, s više ljudi možete komunicirati. Blizanci brzo uče i 'spremni su davati savjete drugima', kaže Reed. Njihova pozitivna energija, zajedno sa znatiželjnom prirodom i ljubavlju prema razmjeni ideja, čini učenje jezika radosnom aktivnošću. Blizanci su i najbrbljaviji od svih znakova pa im neće biti problem naučiti puno novih riječi. Blizance u konačnici čini sretnima što se mogu izraziti na nove načine.

Rak - Fotografija

Rakovi su vrlo maštoviti, 'ali vole trenutne rezultate', kaže Reed. Dakle, dok umjetnička zanimanja općenito dobro odgovaraju ovom vodenom znaku, fotografija bi mogla biti najbolja za njih. Uostalom, nakon što snimite fotografiju, imate konačni proizvod. Primjerice, tečaj digitalne fotografije pružit će Raku sve potrebne alate za snimanje prekrasnih fotografija. Uz poticanje Rakove kreativnosti, učenje fotografskih tehnika i vještina uvijek će biti zabavno. Rakovi također vole putovati, a fotografija je odličan način za dokumentiranje tih putovanja.

Lav - Sakupljanje

- Lavovi su više zabrinuti za sreću nego za financije - kaže Reed. Imaju svoje prioritete, ali imaju i svoje strasti. Što god Lavovi vole, od novih šalica do retro vaza, ljudi s ovim znakom zasigurno će pronaći radost u organiziranju i izlaganju svojih kolekcija kao i u svakom novom dodatku. S kolekcionarskom strašću za organizacijom i izlaganjem omiljenih predmeta i stvari, mogu uređivati i preuređivati svoju kolekciju do mile volje.

Djevica - Pečenje

Djevice bi mogle biti sramežljive, ali ne bježe od teškog rada. 'Sve što rade, dovode do savršenstva', kaže Reed, što znači da im prilagođavanje i podešavanje recepta kako bi se stvorila savršena peciva ili najbolji kruh savršeno pristaju uz karakter. Djevici orijentiranoj na detalje za novi hobi potreban je komplet za izradu kolača i torti koji će sadržavati apsolutno sve što bi im moglo zatrebati za pečenje i ukrašavanje peciva i slastica, od kalupa do mlaznica za glazuru u različitim veličinama.

Vaga - Volontiranje

Društveni leptiri, Vage imaju dugačke liste prijatelja zahvaljujući svojoj kooperativnoj i diplomatskoj naravi. Ali te ih ljubazne osobine također čine idealnim za volonterski rad. Jednom kada oni pronađu dostojan razlog i način da naprave razliku, nema granica za dobro koje mogu učiniti. Raspitajte se, istražite i pronađite načine pomoću kojih se možete u vašoj lokalnoj zajednici povezati s raznim neprofitnim organizacijama s dostupnim volonterima, pa ako ste zainteresirani za volontiranje ili doniranje određenom cilju, u blizini možete pronaći organizacije i ljude s kojima možete provoditi svoje vrijeme i činiti dobra djela.

Škorpion - Planinarenje

- Škorpioni su ambiciozni - kaže Reed. Ne smeta im pomagati drugima, ali trebaju svoju slobodu i prostor. Bilo da imate omiljenu stazu ili planirate novu, odlazak na planinarenje savršen je bijeg za ovaj vodeni znak. S jakom odlučnošću i povremenim suputnikom, Škorpion neće stati dok ne stigne do vrha planine. Čak i najhrabriji Škorpion mora priznati da je ići uzbrdo teško, i tu stupaju na scenu sjajni štapovi za planinarenje. Trekking štapovi izvrsni su za zaštitu koljena, balansiranje na neravnim, blatnjavim ili kamenitim stazama, za smanjenje umora i vježbanje ruku, ramena i vrata. Nabavite pravu opremu i pronađite najbolju pješačku stazu i uživajte u onome što volite.

Strijelac - Meditacija

Unatoč tome što je vatreni znak, Strijelac ima 'vrlo spokojnu energiju', kaže Reed. Introspekcija ih podiže i pomaže im donijeti dobre odluke. Reed predlaže uključivanje joge u slobodno vrijeme. Naglasak na harmoniji između tijela i uma odlična je dopuna meditaciji. Može biti teško znati odakle početi s meditacijom, međutim postoje mnoge knjige i priručnici, mnoštvo online vježbi i tehnika, a pomoć potražite i u vašoj lokalnoj zajednici na raznim tečajevima. Prakse meditacije osmišljene su za svakoga, tako da ih može raditi bilo tko bez obzira na to koliko slobodnog vremena ima, s vježbama od samo pet minuta do 25. Pomoću meditacije naučit ćete kako pronaći mir bilo kada i bilo gdje.

Jarac - DIY

Disciplinirani i samopouzdani, Jarci su jedinstveno vješti za učenje i svladavanje zanata. Bilo da odluče sami izrađivati ​​odjeću, nakit ili namještaj, ljudi s ovim zemljanim znakom vole preuzeti odgovornost i 'biti sami sebi vođe', kaže Green. Nakon što razviju određenu vještinu, prava radost dolazi iz autonomije odabira vlastitih projekata. Naravno, nije svaki znak toliko talentiran kao oni, jer Jarci kada se odluče baviti određenom vještinom, zanatom ili poslom izrađuju ili proizvode isključivo visokokvalitetne predmete.

Vodenjak - Promatranje zvijezda

Gledanje u noćno nebo i razmišljanje o svom mjestu u svemiru idealna je aktivnost za filozofe Vodenjake. Ovi duboki mislioci će uživati ​​u pronalaženju i promatranju zvijezda, planeta i drugih nebeskih objekata. Mnogi od njih se mogu vidjeti golim okom, ali za najbolje iskustvo promatranja zvijezda, Vodenjaku će biti potreban odličan, prijenosni teleskop. Često će ga nositi sa sobom na putovanja; kako bi otkrili i promatrali nevjerojatne prizore na nebu gdje god se nalazili.

Ribe - Pjesme

- Ponekad Ribe samo žele biti same - kaže Reed. Iako one uvijek misle na druge i spremne su komunicirati, a kada to kombiniraju s umjetničkim i glazbenim snagama koje posjeduju, ne postoji li bolji način od toga da se ta kreativna energija kanalizira nego kroz skladanje originalnih tekstova? Ribe kao glazbenike i autore pjesama najviše će razveseliti nekoliko osnovnih muzičkih alata.